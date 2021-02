Prisvindende J.J. Watt er fortid på NFL-holdet Houston Texans, som har fritstillet ham.

NFL-stjernen Justin James Watt - kendt som J.J. Watt - skal ikke længere spille for Houston Texans.

Klubben meddeler på sin hjemmeside, at den har valgt at fritstille forsvarsprofilen.

J.J. Watt blev i en årrække regnet som en af de bedste spillere i verdens bedste liga for amerikansk fodbold og er kåret som årets defensive spiller tre gange.

Dermed er han også blandt de absolut største profiler, som har spillet for Texas-holdet, der indtrådte i NFL i 2002 og er det nyeste hold i ligaen.

I en video på Twitter rettet mod klubbens fans forklarer J.J. Watt, at han selv har bedt om at blive løsrevet fra sin kontrakt.

- Jeg satte mig ned sammen med McNair-familien (klubejer, red.), og jeg har anmodet om at blive fritstillet, og vi er blevet enige om at gå hver til sit, siger han.

- Jeg har forsøgt at gøre alt, hvad jeg kan for at arbejde hårdt, vinde jeres respekt og forsøgt at gøre jer stolte.

- Jeg ser frem til en ny mulighed, og jeg er rigtig spændt.

- Men samtidig er det virkelig svært, lyder det fra forsvarsprofilen.

Den nu 31-årige Watt, som spiller defensive end, blev valgt af Houston Texans i 2011 i draften, hvor klubberne skiftes til at vælge spillere fra de amerikanske universiteter.

Hans afsked med klubben falder sammen med, at Texans' stjernequarterback Deshaun Watson har bedt om at blive sendt væk fra klubben i en handel.

Foreløbig har klubben afvist det ønske.

Mens Watt er fortid i klubben, er danske Hjalte Froholdt fortsat på kontrakt hos Houston Texans, efter at han skrev med holdet under den forgangne sæson.

/ritzau/