Colin Kaepernick får lørdag mulighed for at vise sig frem for NFL-holdene efter at have været ude i tre år.

Hvorfor lige nu? Hvorfor med så kort varsel? Hvad vil NFL have ud af det?

Spørgsmålene hober sig op i USA, efter at NFL tirsdag inviterede ligaens 32 klubber til at overvære en træningssession med omstridte Colin Kaepernick og vurdere hans evner efter flere år væk fra verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Kaepernick spillede som quarterback i NFL og var en overgang regnet som en af de mest lovende af slagsen. Men den nu 32-årige amerikaner har ikke betrådt en NFL-bane siden 1. januar 2017.

Her startede han som quarterback for San Francisco 49'ers i et nederlag til Seattle Seahawks, men siden har han ikke været en del af en NFL-trup.

Selv om Kaepernicks første par år i ligaen imponerede mere end hans foreløbig sidste, skal årsagen til hans arbejdsløshed efter alt at dømme findes uden for banen.

I 2016 skabte det stor debat, da Kaepernick knælede under den amerikanske nationalmelodi, der er fast kutyme før enhver stor sportsbegivenhed i USA.

Kaepernick protesterede mod racediskrimination og politibrutalitet i USA.

Senere fik han spillere fra hele ligaen med på bevægelsen, NBA-stjernen LeBron James bar hans nummer, og fodboldholdet Hertha Berlin satte sig sågar på knæ før en kamp i Tyskland i sympati.

Sagen delte i høj grad den amerikanske befolkning. Præsident Donald Trump var blandt Kaepernicks største kritikere, da han mente, at det var udtryk for manglende respekt for nationen.

Modvinden satte Kaepernicks sportslige karriere på pause. Siden dengang er det hverken blevet til en kontrakt eller prøvetræning i en NFL-klub.

I 2017 sagsøgte han af samme årsag NFL for at konspirere mod ham og sørge for, at ingen hold ville ansætte ham. En sag, der først blev lukket, da et forlig mellem spilleren og NFL blev offentliggjort i februar.

I mellemtiden har Kaepernick via sine repræsentanter og sociale medier mindet omverdenen om, at han er i form og god nok til et job i NFL.

Og tirsdag kom beskeden så fra NFL om lørdagens session, hvor alle hold får mulighed for at vurdere quarterbacken på nærmeste hold.

Som udgangspunkt må det betragtes som en udstrakt hånd til Kaepernick. Men først tirsdag fik quarterbacken kendskab til NFL's planer.

TV3 Sports NFL-ekspert Anton Bodilsen undrer sig over timingen.

- Sidste år tydede alt på, at NFL gjorde, hvad de kunne for at lægge låg på historien, og de fik afsluttet retssagen. At de så selv laver den her happening og åbner op for kassen igen, undrer mig en smule, siger han.

På Twitter udtrykte Kaepernick selv optimisme, da han tirsdag skrev, at han glædede sig til at se trænere og general managere fra ligaens klubber. Han havde forberedt sig på den dag i tre år, lød det.

Men ifølge mediet ESPN bad Kaepernick-lejren bag kulisserne NFL om at lægge træningen en tirsdag eller flytte den til en dag senere på året for at give Kaepernick mere forberedelsestid. Det gik NFL ikke med til.

I stedet ligger den på en lørdag, hvor de fleste hold er ved at forberede sig til søndagens kampe. Derfor bliver det formentlig talentspejdere og ikke trænere eller ledere, der er til stede i Atlanta lørdag.

- Principielt er der kun seks hold, der kan sende deres head coaches, siger Claus Elming, der ejer NFL-mediet gulklud.dk.

- Det kan Pittsburgh Steelers og Cleveland Browns, der spillede torsdag, og så de fire klubber (Green Bay Packers, New York Giants, Seattle Seahawks og Tennessee Titans, red.), der sidder over i denne uge.

Et kig frem i tiden kan måske forklare, hvorfor NFL tager initiativet netop nu. Ved udgangen af 2020-sæsonen udløber overenskomsten mellem NFL og spillernes fagforening, NFLPA.

Ifølge Elming kan den udstrakte hånd til Kaepernick være en tegn på, at NFL forsøger at komme spillerne i møde for at undgå en langstrakt konflikt mellem parterne, som man så i 2011.

- Der er ingen tvivl om, at Kaepernick-sagen er noget, spillerforeningen har bragt op.

- Ligaen prøver måske at tage tingene på forskud og sige: "Se os, vi er imødekommende og vil gerne have, at Kaepernick får en fair chance", siger Claus Elming.

Uanset timing og afledte effekter får Kaepernick nu en mulighed, han har efterspurgt i snart tre år.

At Kaepernick som minimum er god nok til at blive indlemmet som backup-quarterback på et af de 32 hold, er de færreste uenige i.

Men han skal næppe forvente at svømme i tilbud efter lørdagens fremvisning i Atlanta.

- Der er rigtig mange skader på quarterback-positionen i øjeblikket, så der er da et par hold, der ville give mening, siger Anton Bodilsen.

- Men for mange af holdene er der det element, at hvis du hyrer Colin Kaepernick, så kommer der til at holde en CNN-sendevogn parkeret ude foran klubfaciliteterne de første tre uger. Og efter hver eneste kamp vil de stille spørgsmål til det her.

Fremvisningen af Kaepernick begynder ifølge NFL Network lørdag klokken 21 dansk tid. Alle optagelser fra træningssessionen bliver sendt ud til ligaens hold.

