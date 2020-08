Baltimore Ravens har fyret Earl Thomas, der fredag endte i en ophedet diskussion med en holdkammerat.

Earl Thomas er fortid i Baltimore Ravens.

Søndag fyrede NFL-holdet den stærke forsvarsspiller, der anses for at være en af de bedste på sin position i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

- Vi har ophævet Earl Thomas' kontrakt på grund af opførsel, der har skadet Baltimore Ravens, skriver holdet på Twitter.

Den drastiske beslutning kommer, efter at Thomas fredag blev sendt hjem fra holdets træningslejr. Årsagen var, at Thomas var endt i en angiveligt meget ophedet diskussion med forsvarskollega Chuck Clark.

Efterfølgende har flere medier med henvisning til anonyme kilder på holdet berettet om en generel utilfredshed med Thomas blandt medspillerne.

Earl Thomas nåede kun at spille en enkelt sæson for Baltimore Ravens, der sidste år gav ham en fireårig kontrakt med en samlet værdi på cirka 350 millioner kroner.

Thomas, der spiller på safety-positionen, har været i NFL siden 2010. De første otte sæsoner tilbragte han hos Seattle Seahawks, som han i 2014 vandt Super Bowl med.

Op til 2018-sæsonen ønskede Thomas en ny og bedre kontrakt af Seattle, fordi hans daværende stod til at udløbe efter sæsonen. Det ønske fik Thomas dog ikke opfyldt.

I sæsonens fjerde kamp blev han så ramt af en alvorlig skade, som endte med at holde ham ude resten af året. På vej fra banen viste Thomas sin utilfredshed med sit eget hold ved at række sin ene langfinger mod Seahawks' sidelinje.

Thomas' kontrakt blev ikke forlænget, og han endte altså i Baltimore.

NFL-sæsonen starter efter planen natten til 11. september dansk tid, hvor de forsvarende Super Bowl-mestre fra Kansas City Chiefs møder Houston Texans.

/ritzau/