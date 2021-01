Cleveland Browns er klar til NFL's slutspil for første gang siden 2002. Flere andre hold er også videre.

Cleveland Browns er for første gang i 18 år klar til slutspillet i NFL. Det står klart, efter at holdet søndag kæmpede sig til en 24-22-sejr over Pittsburgh Steelers i sidste runde af den regulære sæson.

Med resultatet bryder Browns også den længste slutspilstørke i NFL's historie.

Pittsburgh Steelers var allerede inden kampen sikret en plads i slutspillet. De to hold kan nu se frem til at møde hinanden igen, når slutspillet går løs 9. januar.

Her har Pittsburgh Steelers hjemmebanefordelen, fordi holdet endte på en bedre placering i AFC-halvdelen af NFL end Browns.

I AFC kvalificerede Baltimore Ravens og Indianapolis Colts sig også til slutspillet søndag, mens Los Angeles Rams og Chicago Bears blev klar til slutspillet i NFC-halvdelen af NFL.

Den regulære sæson i NFC og AFC blev vundet af henholdsvis Green Bay Packers og de forsvarende Super Bowl-vindere fra Kansas City Chiefs.

De to mandskaber kan dermed glæde sig over at træde senere ind i slutspillet end de andre hold. Holdenes førstepladser betyder også, at de får glæden af hjemmebanefordel gennem hele slutspillet.

/ritzau/Reuters