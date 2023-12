Superstjernen Taylor Swift og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er muligvis det mest omtalte par i USA. Hvis ikke i hele verden.

Efter de er begyndt at date har Taylor Swift været inde og se Travis Kelce spille flere kampe, der er tight end for Kansas City Chiefs.

Men nu har den massive mængde opmærksomhed, parret får i medierne, gjort flere amerikanske fodbold-fans sure, fordi kameraerne fokuserer så meget på Taylor Swift i løbet af de kampe, hun ser, skriver Marca.

Det er hitliste-sangeren Taylor Swift dog umiddelbart ret ligeglad med.

Fans hold up placards referring to Taylor Swift's boyfriend Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce during the NFL game between Miami Dolphins and Kansas City Chiefs at the Waldstadion in Frankfurt am Main, western Germany on November 5, 2023. Kansas City Chiefs won the match 21:14. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Fans hold up placards referring to Taylor Swift's boyfriend Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce during the NFL game between Miami Dolphins and Kansas City Chiefs at the Waldstadion in Frankfurt am Main, western Germany on November 5, 2023. Kansas City Chiefs won the match 21:14. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg ved ikke, hvordan de ved, hvilken lounge jeg er i. Der er et kamera langt væk, og du ved ikke, hvornår du bliver vist i udsendelsen. Så jeg ved ikke, om jeg bliver vist på tv 17 gange eller en gang i løbet af en kamp.«

»Det er ikke bevidst, at jeg pisser nogle sure fædre, Brads og Chads af ved at tage ind og se kampene.«

»Jeg har fundet ud af, at football - amerikansk fodbold - er utroligt spændende. Det har jeg været uvidende om hele mit liv. Jeg er der kun for at støtte Travis,« siger Taylor Swift til Times Magazine.

Taylor Swift og Patrick Mahomes kone, Brittany, på stadion 3. december. Patrick Mahomes er quarterback for Kansas City Chiefs. Foto: Stacy Revere/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Taylor Swift og Patrick Mahomes kone, Brittany, på stadion 3. december. Patrick Mahomes er quarterback for Kansas City Chiefs. Foto: Stacy Revere/AFP/Ritzau Scanpix

Taylor Swift er for nyligt blevet kåret til person of the year i det store amerikanske medie Time Magazine, ligesom hun i 2023 er den mest streamede kunstner på Spotify med 26 milliarder afspilninger.

Se videoen, hvor hun kaster sig i Travis Kelces arme, efter han er dukket op til hendes koncert i Buenos Aires her.