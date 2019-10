Green Bay Packers kan glæde sig over ikke at skulle op imod en af verdens bedste quarterbacks søndag.

NFL-holdet Kansas City Chiefs' stjernequarterback, Patrick Mahomes, er meldt ude af weekendens storkamp mod Green Bay Packers på grund af en skade.

Det siger holdets træner, Andy Reid, natten til lørdag dansk tid ifølge nfl.com.

- Han er bare ikke klar. Han har brug for mere tid, siger Reid.

24-årige Mahomes, der af mange regnes som en af NFL's bedste quarterbacks, pådrog sig en skade i andet quarter i divisionsopgøret mod Denver Broncos i sidste uge, da han forsøgte at løbe med bolden selv.

Mahomes måtte lade sig skifte ud i kampen og fik efterfølgende konstateret, at hans knæskal var gået af led.

Skaden var mindre slem end først antaget, men holder altså quarterbacken, der blev kåret som den mest værdifulde spiller i ligaen i 2018, ude af kampen søndag mod Packers.

Kampen var ellers blæst op til at blive en spændende dyst mellem to af ligaens bedste quarterbacks, Mahomes og Aaron Rodgers fra Packers.

Rodgers kommer til kampen med enorm selvtillid efter at have kastet fem touchdowns og løbet en selv i kampen mod Oakland Raiders i den seneste spillerunde.

I stedet for Mahomes bliver det højst sandsynligt Matt Moore, der skal spille quarterback for Chiefs i kampen, der spilles i Kansas City på Arrowhead Stadium.

Den 35-årige veteran ramte på 10 af sine 19 kast for 117 yards og scorede et touchdown i kampen mod Broncos, efter at han tog over for den skadede Mahomes.

Kansas City Chiefs fører sin division med to sejre ned til Oakland Raiders på andenpladsen i AFC West.

Green Bay Packers fører også sin division, NFC North. Packers har lige mange sejre som Minnesota Vikings, der har spillet en kamp mere, men fører, da Packers har slået Vikings tidligere i sæsonen.

