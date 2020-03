Med sit skifte fra New England Patriots efterlader stjernequarterback Tom Brady et hold i uvished.

Supersoldaten i felten og hærføreren, der altid har den perfekte plan. Quarterback og cheftræner. Tom Brady og Bill Belichick.

I to årtier de eneste konstanter for New England Patriots, mens holdet har spillet sig i ni Super Bowls og sejret i seks af dem. Den første i 2002, den seneste i 2019.

En monumental bedrift i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, hvis regler er lavet til at skabe lighed, og hvor mantraet "any given sunday" er gennemgående. Ethvert hold kan slå et ethvert andet hold på enhver søndag.

Bradys holdkammerater på banen og Belichicks assistenter udenfor er blevet skiftet ud. Flere gange. Alligevel er Patriots blevet ved med at vinde.

Men det gyldne makkerskab er blevet brudt. I sidste uge fik lang tids spekulationer en ende.

Under overskriften "Forever a Patriot" proklamerede 42-årige Brady - hvis kontrakt med Patriots stod til at udløbe onsdag - på sociale medier, at hans "football-rejse fortsætter et andet sted".

»Det kom ikke som den store overraskelse,« siger Claus Elming, NFL-ekspert og ejer af NFL-mediet gulklud.dk.

»For et par år siden var der rygter om, at Belichick var klar til at skifte Brady ud, men at holdejeren trådte ind og forhindrede det. Siden har det bare virket som et spørgsmål om tid, før det endte med en skilsmisse.«

Den blev altså gennemført i den forgangne uge. Med ét blev NFL's magtstruktur slået i stykker. Patriots går fra årligt at være et selvskrevet bud på en Super Bowl-deltager til i bedste fald at ligne et middelmådigt mandskab.

Kort efter Bradys farvel til Patriots kom det frem, at han fortsætter karrieren hos Tampa Bay Buccaneers. En klub, der ikke har gjort meget væsen af sig siden Super Bowl-sejren i 2003.

Nu ligner Florida-holdet en mulig titelbejler. Brady er udset til at være kongen, der skal få kabalen til at gå op.

»Buccaneers har en masse gode spillere, men de har manglet stabilitet på quarterbackpositionen, der er holdets vigtigste.«

»Med Brady er Buccaneers garanteret et vist niveau. Når det så er sagt, så synes jeg, der mangler kvalitet andre steder på holdet,« siger Claus Elming.

Der er tilsyneladende ikke tale om et lynvisit i en ny klub for Tom Brady med beslutningen om at forlade Patriots efter 20 år.

Quarterbacken har tidligere meldt ud, at han agter at spille, til han er i midt-40'erne. Det er da også en toårig kontrakt, Brady har skrevet under på med Buccaneers.

Spørgsmålet er så, om magien fortsætter for Brady, når Bill Belichick ikke længere står på sidelinjen.

/ritzau/