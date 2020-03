Slutspillet i NFL kommer fremover til at bestå af 14 hold, har ligaens ejere vedtaget.

I mange år har 12 hold i NFL kunnet booke billet til slutspillet, men fremover får to hold yderligere forlænget sæsonen og drømmen om en plads i Super Bowl.

Tirsdag har ligaens ejere på et videomøde vedtaget, at NFL-slutspillet fremover kommer til at bestå af 14 hold.

Det skriver nfl.com.

Ændringen krævede opbakning fra 75 procent af klubejerne, og den opbakning blev fundet på tirsdagens møde.

Rent praktisk betyder det, at der i både NFC- og AFC-konferencen kommer et ekstra hold med i slutspillet.

Kun det bedste hold i hver konference i grundspillet er oversidder i wildcard-runden i slutspillet, mens de seks andre hold i hver konference mødes to og to om de tre øvrige pladser i konferencens semifinaler.

Indtil 1990 var der kun 10 hold i slutspillet. Siden har 12 hold kæmpet om de to pladser i Super Bowl.

/ritzau/