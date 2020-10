Hjalte Froholdt kom søndag på banen og fik sine første minutter på New England Patriots' angreb.

Hjalte Froholdt skrev søndag dansk sportshistorie.

Her blev fynboen den første dansker nogensinde til at spille på et NFL-angreb, da han blev skiftet ind for New England Patriots kort inde i kampen mod Denver Broncos.

Froholdt kom på banen, da holdkammerat Jermaine Elumenor måtte udgå med en skade.

Den 24-årige dansker kronede dermed en i forvejen glædelig weekend. Lørdag annoncerede han på Instagram, at han var blevet forlovet.

Hjalte Froholdts vej til spilletid på angrebet har været lang. Han blev for halvandet år siden valgt til verdens bedste liga for amerikansk fodbold af Patriots i den årlige NFL-draft som den kun anden dansker i historien. Morten Andersen var i 1982 den første.

En skade holdt dog Froholdt ude hele 2019-sæsonen, og det er således først i år, at han har været spilleklar.

Froholdt, der spiller på den offensive linje, som beskytter quarterbacken og baner vej i løbespillet, var inden sæsonen af journalister og eksperter, der dækker New England Patriots, spået til at være førstereserve i tilfælde af skader.

Men Froholdt kom ikke ind, da den første Patriots-spiller på danskerens vante position tidligere på sæsonen blev skadet. Heller ikke, da yderligere to spillere pådrog sig skader.

Men søndag var der altså spilletid til danskeren på angrebet. Indtil da havde Froholdt kun været på banen på det såkaldte "special team", når Patriots har skullet sparke field goals.

Froholdt og Patriots måtte søndag gå fra banen med et nederlag på 12-18.

/ritzau/