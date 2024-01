Det kan være svært at holde følelserne i skak, når ens hold taber.

Og især, hvis man er ejeren. Åbenbart i hvert fald.

For David Tepper, der ejer NFL-holdet Carolina Panthers, er kommet i vælten, efter han var rasende over holdets pinlige 0-26-nederlag til Jacksonville Jaguars søndag.

Tepper er blevet fanget på kamera, hvor han øjensynligt tømmer en drink udover nogle fans af Jacksonville Jaguars og derefter kaster sin kop væk.

Se hele episoden øverst i artiklen.

Opgøret fandt sted hos netop Jaguars, og optrinet er fanget i ejerboksen på stadionet, hvor Tepper stod ved siden af Panthers' sportsdirektør Scott Fitterer.

Og her blev det åbenbart for meget for Tepper, da hans holds unge quarterback Bryce Young kastede bolden lige i armene mod modstanderen, der kunne spadsere sejren i land.

Holdet har nok en gang misset de såkaldte playoffs, og Tepper er allerede tidligere på sæsonen blevet fanget på kamera – rasende over sit holds præstation.

'Vi er opmærksomme på videoen og har ingen yderligere kommentarer,' siger en NFL-talsmand til The Athletic.

Panthers har ikke selv kommenteret på episoden.