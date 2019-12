Tom Brady spillede godt, da New England Patriots slog Buffalo Bills og sikrede sig 11. divisionstitel i træk.

New England Patriots er uden sammenligning dette årtusinds mest dominerende hold i NFL, og natten til søndag dansk tid udbyggede holdet en imponerende rekord i divisionen AFC East.

For med sejren på 24-17 hjemme over divisionsrivalerne Buffalo Bills sikrede New England sig den 11. divisionstitel på stribe.

Det er en udbygning af den NFL-rekord, som holdet fra Boston i forvejen sad på.

Faktisk er det en stime, som på tværs af USA's største sportsligaer - NFL, NBA, NHL og MLB - er ret unik.

Med 14 divisionstitler på stribe (1991-2005) er baseballholdet Atlanta Braves det eneste sportshold i de fire ligaer, som kan fremvise en længere uafbrudt række af divisionstitler end New England Patriots.

Men hvor Atlanta Braves kun endte med at vinde ét MLB-mesterskab (World Series som det kaldes, red.) i fem finaler, så har New England Patriots hentet tre Super Bowl-titler i fem finaler i de ti foregående sæsoner.

Derudover kan New England fremvise ni finaler og seks titler siden årtusindskiftet.

Faktisk har holdet fra Boston vundet 16 ud af de 17 seneste divisionstitler i AFC East. Kun i 2008 brød Miami Dolphins stimen, og det var endda kun på at have en enkelt sejr mere mod AFC-hold, da begge hold sluttede lige med 11 sejre hver og havde lige mange sejre i divisionsopgør.

I kampen mod Buffalo Bills så det ellers ud til, at gæsterne ville snuppe sejren og dermed holde liv i kampen om divisionstitlen til sidste runde.

Men anført af en stærkt spillende Tom Brady scorede New England kampens sidste 11 point og tog sejren på 24-17.

Quarterback-legenden Brady ramte på 26 af sine 33 kast i kampen og kastede også et enkelt touchdown.

Meget skal gå galt, hvis ikke New England også ender med at blive seedet i slutspillet og dermed blot være to sejre fra endnu en Super Bowl-deltagelse.

