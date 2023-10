Kelce og Swift lyder mest af alt som et partnerskab i en halvsløj amerikansk detektivserie fra 1980erne, men i virkeligheden er det en duo, der stjæler rampelyset fuldstændig i USA i disse tider.

Søndag var den så gal igen.

Her var popstjernen Taylor Swift igen i fokus, da hun overværede NFL-stjernen Travis Kelce og Kansas City Chiefs besejre New York Jets på Met Life Stadium.

Parret, der formodes at danne en romantisk alliance, stjal ligeledes showet i sidste uge, da Swift for første gang troppede op til en NFL-kamp.

Taylor Swift her i selskab med Ryan Reynolds, der foruden at være medejer af den walisiske fodboldklub Wrexham, også gør sig til i Hollywood. Foto: Dustin Satloff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Taylor Swift her i selskab med Ryan Reynolds, der foruden at være medejer af den walisiske fodboldklub Wrexham, også gør sig til i Hollywood. Foto: Dustin Satloff/AFP/Ritzau Scanpix

Og det lader nu til at være en vane. Sammen med flere andre stjerner overværede hun den tætte kamp, der endte med en 23-20-sejr til Kelce og resten af Chiefs-mandskabet.

Kelce, der betragtes som en af sportens allerbedste, har tidligere kommenteret på rygterne omkring Swift. Dog uden at blive alt for konkret.

»Det, der betyder noget, er mit privatliv. Og jeg vil respektere vores begges privatliv. Jeg nyder livet, og jeg nød virkelig denne weekend. Jeg tror bare, ​​jeg bliver ved med at tale om sport,« lød det kryptisk fra ham i sidste uge.

Nu er der så mere vand på den mølle.