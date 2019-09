Antonio Brown er færdig hos Oakland Raiders.

Det oplyser NFL-holdet lørdag aften dansk tid på Twitter med en kort meddelelse.

'Raiders har afskediget receiveren Antonio Brown i dag,' skriver holdet.

Fyringen kommer i kølvandet på adskillige skandaler. Senest bad Antonio Brown selv om at komme væk fra Oakland Raiders i et opslag på Instagram tidligere lørdag.

The Raiders have released WR Antonio Brown from the team today. — Oakland Raiders (@Raiders) September 7, 2019

'Jeg har arbejdet hele mit liv for at bevise, systemet er blindt, når det kommer til et talent som mit. Nu hvor alle kan se det, vil de have mig til at indrette mig under samme system, som har svigtet mig i alle disse år. Jeg er ikke sur på nogen, jeg beder bare om frihed til at bevise, de alle har taget fejl,' skrev Antonio Brown.

Tidligere på ugen kom det frem, at han endnu engang havde været i problemer. I midten af august fik han to store bøder for at udeblive fra dele af træningen, og efterfølgende delte han et brev fra Raiders-manageren Mike Mayock, som han gav en spydig kommentar med på vejen.

Og det ville Mayock ikke finde sig i. Derfor konfronterede han Brown, og de to havde et heftigt skænderi på træningsbanen, hvor de råbte ad hinanden.

Ifølge ESPN skulle Antonio Brown angiveligt have truet Mayock med at slå ham, hvorefter spilleren skulle have sagt »giv mig bare en bøde for det!«

Antonio Brown blev efterfølgende suspenderet, og Mike Mayock fortalte selv torsdag, at NFL-spilleren ikke var til træning.

»Han var her tydeligvis ikke i dag, og vi har noget information, som i nok skal få. Jeg er ret følsom omkring det, jeg håber i forstår hvorfor,« sagde Raiders-træneren Jon Gruden til ESPN.

Han har i opstarten også undværet Antonio Brown, der havde store problemer med en lidelse under sine fødder. Efter midtugens ballade på træningsbanen undskyldte Brown til sine holdkammerater, der skulle have accepteret undskyldningen, men her stoppede det ikke. For fredag lagde Brown en video på YouTube, hvor en samtale mellem ham og Jon Gruden kunne høres. En samtale, der indikerede, at stemningen bestemt ikke var idyllisk.

Fyringen betyder, at Antonio Brown ikke når at få en eneste officiel kamp for Oakland Raiders, og i stedet skal han nu finde et andet sted at spille.