Et par tophold er godt på vej nedad.

Samtidigt er der et nyt hold, der er tonset forbi alle andre i løbet af den sidste måned og nu kan lade sig kåre som NFL's stærkeste lige nu.

I hvert fald ifølge NFL-legenden og Pro Football Hall of Fame-medlem Morten Andersen.

B.T. har allieret sig med Morten Andersen, der fungerer som NFL-ekspert hos sportsportalen SpilXperten, og han giver her sit bud på en powerranking over de 10 stærkeste hold i NFL netop nu:

Morten Andersens Top 10 - hvem ligger mon nummer et? Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Andersens Top 10 - hvem ligger mon nummer et? Foto: Henning Bagger

10. Winnipeg Blue Bombers/Houston Texans

De vandt lige den canadiske Grey Cup i sidste weekend, så der er nummer 10! Hvis de skulle møde Cincinnati Bengals, ville de vinde.

Ej, hvis vi skal være lidt seriøse, tager vi Houston Texans. Det er enten eller med dem. DeShaun Watson. Som han spiller, det er den vej, Texans kører. Han har været god, men han ikke været lige så god i november, og det samme har holdet ikke. Det kunne have været Colts eller Titans her også. Men jeg lader troen komme Watson til gode, og derfor er de lige foran.

9. Kansas City Chiefs

De har også underpræsteret, men nu har de Patrick Mahomes tilbage. De er stadig utroligt eksplosive og har en god sparker i Harrison Butker. Forsvaret har skuffet lidt. De er deres akilleshæl lige nu.

8. Buffalo Bills

De har faktisk gjort det godt og været stabile. De vinder de kampe, de bør vinde, og var faktisk også gode i sidste måned. Som vejret bliver dårligere, har Bills en fordel på hjemmebane, hvor de er kender til den type forhold.

7. Green Bay Packers

Aaron Rodgers (th) måtte gå slukøret fra banen mod San Francisco 49'ers. Foto: EZRA SHAW Vis mere Aaron Rodgers (th) måtte gå slukøret fra banen mod San Francisco 49'ers. Foto: EZRA SHAW

De har skuffet helt vildt. De har lige fået en ordentlig røvfuld af 49ers, og det var en svær kamp at kigge på, hvis man er Packers-fan. Pilen peger nedad for dem. Rodgers virker som en ældre herre, når der kommer pres på ham i lommen. Jeg ved ikke, hvordan man kommer sig oven på den røvfuld.

6. Minnesota Vikings

Vikings dominerer deres divisionen foran Packers lige nu, selvom de egentlig står lige. Det store spørgsmål er quarterbacken Kirk Cousins, om han kan levere store ting i store kampe.

Det gjorde han for nylig. Da Denver var foran med tre touchdowns, var Vikings i stand til at komme igen og vinde kampen. Det viser format. Og det var på baggrund af Cousins' spil.

5. Seattle Seahawks

Russell Wilson, Russell Wilson, Russell Wilson. De er gode på udebane. Jeg kan godt lide dem som en dark horse i NFC. Det bliver et meget farligt hold at møde i playoffs, hvor man sagtens kan miste lidt søvn aftenen før en kamp.

4. New Orleans Saints

Der er ikke noget at gøre, de må lidt ned. De sidste to kampe har ikke været imponerende, til trods for at de har vundet flere kampe. Der har ikke været den dominans, man eksempelvis ser hos 49ers.

De er presset til flere sejre med den store konkurrence, der er i NFC med 49ers, Packers, Vikings, Seahawks... Der er rift om pladserne i kampen om hjemmebanefordelen og at sidde over i første playoff-runde.

3. New England Patriots

Det kan vel ikke være særligt overraskende. De er ikke imponerende angrebsmæssigt, men de vinder stadigvæk kampe. Man kan godt sige, det er underordnet at vinde 10-7 som dem eller 45-6 som Baltimore Ravens, men det er det altså ikke.

Det er federe at vinde 45-6. Og det giver jo også muligheden for lige at spare stjernerne til sidst, hvis man er langt foran. Men de er stadig en af favoritterne.

Den levende legende, Tom Brady. Foto: Corey Perrine Vis mere Den levende legende, Tom Brady. Foto: Corey Perrine

2. San Francisco 49ers

Jeg kigger på, hvem der p.t. dominerer og spiller bedst. Der er ét hold foran 49ers. Men der er ikke tvivl om, at de er blandt de to bedste hold lige nu. Det var fandeme imponerende mod Packers, da de tævede dem, hvor 49ers bare gjorde det, de skulle. Men Packers var også ringe. Førstepladsens præstationer er bare lige lidt mere imponerende.

1. Baltimore Ravens

Deres sejr mod mod Los Angeles Rams på 45-6 var meget mere imponerende. Jeg ved godt, Rams' er en udvandet version af deres Super Bowl-hold fra i februar, men at flyve fem-seks timer til Los Angeles og spille mod de forsvarende NFC-mestre, og så bare banke dem sønder og sammen. Det er sgu imponerende. Baltimore Ravens spiller bare det bedste football lige nu. På alle måder.