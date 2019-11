For første gang byder B.T. i samarbejde med NFL-legenden Morten Andersens på en power-ranking over de 10 bedste hold i NFL netop nu.

Morten Andersen, der fungerer som NFL-ekspert hos SpilXperten, peger derfor her på de 10 mest formstærke hold lige nu. Og der er lidt overraskelser i vente...

10. Baltimore Ravens (5-2)

De kunne godt ligge højere, men de er kommet herop i særdeleshed på grund af Lamar Jackson. Og hvis deres forsvar begynder at performe lidt bedre, så ligner det noget.

Lamar Jackson, quarterback i Baltimore Ravens. Foto: Evan Habeeb Vis mere Lamar Jackson, quarterback i Baltimore Ravens. Foto: Evan Habeeb

De har ligaens bedste sparker i Justin Tucker. Og så har de virkelig overrasket angrebsmæssigt. Men de ligger her, selvom pladserne fra 8-10 alle kunne have været byttet om.

9. Kansas City Chiefs (5-3)

De har tabt tre hjemmekampe. Før Mahomes skade lå de meget højere. Men når du underpræsterer, har dårligt forsvar, laver fumbles, taber afleveringerne... De er heldige, at de er inden for top 10, men jeg lader troen komme dem til gode.

8. Houston Texans (5-3)

De mister J.J. Watt. Det gør ondt. Men Deshaun Watson spiller på et højt niveau. Han har gode redskaber til rådighed.

7. Dallas Cowboys (4-3)

To ting at lægge mærke til. Ezekiel Elliott har haft over 140 scrimmage yards i to kampe i streg. Han kom dårligt fra start efter sin 'hold out', hvor han var ude af form. Han var langsom og fed. Men han har fundet formen nu. Hvis Ezekiel Elliott er god, er Dallas gode.

Forsvarsmæssigt lavede Dallas et godt trade, hvor de fik Michael Bennett fra Patriots. Det vil hjælpe Robert Quinn og DeMarcus Lawrence, der er blevet dobbelt team'et rigtig meget. Det her trade kan give forsvaret lidt mere frihed og plads.

Ezekiel Elliott er altafgørende for Dallas Cowboys succes, mener Morten Andersen. Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Ezekiel Elliott er altafgørende for Dallas Cowboys succes, mener Morten Andersen. Foto: RONALD MARTINEZ

6. Minnesota Vikings (6-2)

Runningbacken Dalvin Cook har været positiv og fører NFL i scrimmage yards. Han er en dobbelt trussel i både løb og kast. Især i de næste to kampe, skal vi lægge mærke til Kirk Cousins. Han har tidligere skidt i nælderne i de store kampe, især mod kvalitetshold.

Nu har de udekampe mod Chiefs og Cowboys. Det bliver spændende at se, om han kan håndtere det pres, og det er sådan set i de to kampe, Vikings sæson bliver afgjort efter min mening.

5. Seattle Seahawks (6-2)

Russell Wilson er en fantastisk quarterback. Og de vinder udekampene, der er de pisse gode. Jeg ved godt, de spillede en elendig anden halvleg mod Falcons, et bundhold, men det var nok til at vinde.

Når man skal flyve fra Seattle til Atlanta og er tvunget til at spille en tidlig kamp, og man så vinder den. Så er man god. Wilson kan også både kaste og løbe bolden ligesom Watson og Jackson. Det ser meget fornuftigt ud.

4. Green Bay Packers (7-1)

Aaron Rodgers finder formen nu og får fundet runningbacken Aaron Jones. Jeg synes også, deres head coach, Matt LaFleur, er virkelig kreativ med de redskaber, han har, og han er ikke bange for at tage chancer og lave om på tingene, så man ikke er forudsigelig.

De har gjort deres hjemmearbejde og er gode til at lave en gameplan til hver modstander. Davante Adams blev skadet, men får bare en ny mand ind. Aaron Rodgers ved, hvor styrkerne ligger. Og så er det bare svært for dem at tabe hjemme på Lambeau Field.

3. San Francisco 49'ers (8-0)

Jeg har ikke set nok fra deres quarterback til, at de kan være i top to, selvom de er ubesejrede. Det kan også bare være en ting, jeg har med ham. Men det er deres forsvar, der har dem heroppe. Det er ligaens bedste forsvar, og Nick Bosa bliver Defensive Rookie of the Year.

Så er det den kreative head coach i Kyle Shanahan, der har fået det vendt for dem. Tevin Coleman spiller på højt niveau med fire touchdowns for en uge siden.

Tom Brady og Patriots når lige knap førstepladsen i denne måned. Foto: Emilee Chinn Vis mere Tom Brady og Patriots når lige knap førstepladsen i denne måned. Foto: Emilee Chinn

2. New England Patriots (8-0)

Jeg ved godt, det er kontroversielt. Det er et super hold. Ingen tvivl om det. Højt niveau. Men modstanderne har været middelmådige.

Jeg ved godt, de er ubesejrede, men de har ikke været lige så meget igennem som nummer et på listen. Top tre ville du også godt kunne bytte rundt på efter smag - men det skal også være lidt kontroversielt, ikke?

Jeg har enorm respekt for den måde, de spiller på, men kampen mod Buffalo Bills har måske været den sværeste for dem indtil nu. Og dem taber de sjældent til.

Drew Brees er tilbage - og New Orleans Saints er lige nu NFLs bedste hold, mener Morten Andersen. Foto: Chris Graythen Vis mere Drew Brees er tilbage - og New Orleans Saints er lige nu NFLs bedste hold, mener Morten Andersen. Foto: Chris Graythen

1. New Orleans Saints (7-1)

De har haft deres quarterback skadet og har haft et sværere kampprogram end Patriots, men har alligevel gjort det godt. En vild dybde på holdet.

Nu har de Drew Brees tilbage, og han så godt nok skarp ud. Den største tvivl var, om han kunne kaste den dybe bold. Det fandt vi ud af - det kan han godt. Det eneste, der kan stoppe ham er, hvis der kommer skadesproblemer på den offensive linje, for han er ikke en mobil quarterback.

Men alligevel har Saints et løbespil, der kan give dem ro, hvis det skal ske. Er der noget, en offensiv linjemand kan lide, så er det løbespillet. Så kan han flytte sig fremad i stedet for bare at falde og beskytte i kastespillet. De elsker løbespil. Og det kan Saints sgu også.