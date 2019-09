Natten til fredag vendte NFL tilbage med et enkelt opgør mellem Green Bay Packers og Chicago Bears.

Søndag skal de resterende 30 hold alle i ilden, og det er en helt speciel tid for amerikanere med hang til sport.

»Det bliver meget lysere for sportsfans. Det bliver lyst igen. Vi har været inde i en mørk periode, hvor der kun har været baseball at kigge på,« fortæller den tidligere NFL-stjerne Morten Andersen, som B.T. fanger gennem hans samarbejde med sportsportalen Spilxperten.

Og netop baseball spiller en rolle i forhold til, hvornår footballhypen starter op i det amerikanske. Når de unge drenge har spillet Little League World Championship i Williamsport, Pennsylvania, er det ensbetydende med, at football-sæsonen starter.

»Så bliver folk engagerede, glade og klapper i deres små hænder og siger: 'Nu skal det være'. Så begynder den her weekendtradition igen. Hustruer og kærester kigger op i loftet og siger: 'Here we go again',« griner den danske NFL-legende.

For Morten Andersen selv er det en anledning til at kigge tilbage i tiden også.

Han sidste spark i NFL var for 12 år siden, og selvom han i dag er superfan og elsker, at sporten er tilbage, så husker han også tiden, da han lige var stoppet.

»I dag er sæsonstarten fantastisk for mig. Nu har jeg været stoppet i 12 år, og jeg kan huske, at det første halvandet til to år sgu ikke var sjovt. Der var et tomrum. Det var bare tomt. Især i sæsonstarten. Der følte man bare, at det ikke kunne passe. Jeg vågnede mange søndag morgener og tænkte: 'Fuck, jeg kommer for sent til kampen'. Men det var jo bare slut,« fortæller han.

Blå bog - Morten Andersen Født 19. august 1960.

Sparkede første gang til en football for Ben Davis High School i Indianapolis

Gik på Michigan State University.

Draftet til NFL i 1982 af New Orleans Saints – første dansker nogensinde til at blive draftet.

Blev anden dansker i historien til at spille i NFL efter Hans Nielsen, der spillede som kicker for Chicago Bears i 1981 (og gik på Michigan State University).

Klubber: New Orleans Saints (1982-94), Atlanta Falcons (1995-2000), New York Giants (2001), Kansas City Chiefs (2002-03), Minnesota Vikings (2004), Atlanta Falcons (2006-07).

Afgjorde NFC Championship-kampen mellem Atlanta Falcons og Minnesota Vikings i 1998 med et field goal i overtid.

Tabta Super Bowl med Atlanta Falcons i 1998 til Denver Broncos.

7 x Pro Bowl og 5 x All-Pro i NFL.

På årtiets hold i NFL i 1980’erne og 1990'erne.

Medlem af Pro Football Hall of Fame i 2017.

Tidligere mest scorende spiller i NFL – nu nummer to efter Adam Vinatieri.

Fortsat indehaver af rekorderne for flest forsøgte fields goals nogensinde og flest spillede kampe i NFL's historie.

Ekspert-job var ikke sagen

Et andet problem var også, at han ganske enkelt var for stor fan af de hold, han havde spillet for, til at han for alvor kunne læne sig tilbage og elske spillet helt generelt. Ikke at det kan sammenlignes med det tomrum, han nævner fra de første år som football-pensionist, men han kunne ikke helt nyde det.

»Som tiden gik, blev jeg mere og mere engageret i andre spændende ting, og så gik jeg over til ikke længere at tage det personligt, men i stedet være fan af spillet og se objektivt på de hold, jeg havde arbejdet for. Jeg var meget biased i starten.«

»Hvis man nu er fan af Brøndby eller FC Midtjylland, jamen, så har man jo de gule briller eller ulvebrillerne på. Med tiden blev det nemmere at tage de objektive briller på og sige, at det var bare var et skidegodt produkt, man kunne nyde,« fortæller legenden fra Struer.

Kort efter karrierestoppet blev han tilknyttet de store tv-kanaler CBS og FOX, hvor han i to år var vært for et timelangt optaktsprogram til Atlanta Falcons' kampe – holdet, som Morten Andersen sidst tørnede ud for i sin karriere.

Han valgte ikke at fortsætte ad den vej.

»Man kan godt sige, at jeg var en slags ekspert på tv dengang. Men der var andre ting, jeg blev mere interesseret i. Det er ikke, fordi det var den lette vej at tage, men det var bare en mindre spændende vej for mig.«

Men måske var det en god overgang for dig efter karrierestoppet til at holde gryden i kog, når du nu mærkede det tomrum?

»Ja. De to år, hvor jeg stadig var engageret i periferien af sporten, var en fin overgang. Nu laver jeg noget helt andet.«

I dag har manden med det vilde venstreben et eventplanning-firma, hvor han arrangerer golfarrangementer, og hvor han kan bookes til foredrag, branding og kicking-lektioner.

Og her bruger han aktivt de redskaber, han lærte i sin 27 år lange karriere.

»Jeg har også her min forberedelsesperiode, kan man sige, hvorefter jeg har en periode, hvor man eksekverer, og så en debriefing, hvor man kigger på the good, the bad, the ugly. Og det er jo løbende den proces, man har i fodboldens verden, hvor man forbereder sig til kampen, man spiller kampen, og så bliver man vurderet, hvorefter det er videre til næste projekt.«

»Mange af de discipliner, jeg lærte i sporten, kan jeg bruge i det private erhvervsliv,« siger Morten Andersen.