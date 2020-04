Morten Andersen har, ligesom resten af verdenen, ikke kunnet undgå at bemærke, hvordan coronavirussen har ramt dagligdagen som en stopklods.

Til hverdag bor han i USA, i Atlanta, Georgia, hvor han i høj grad selv kan mærke stopklodsen.

Ikke fordi han går rundt og frygter den dødelige virus, når han til sjældenheder bevæger sig udenfor.

Det handler om, at det er svært ikke at lade tankerne handle om virussen og dens konsekvenser, når man dagligt hører flere smittede og døde verden over. Det siger han til B.T.

Det er klart, når ens venner begynder at ryge, så tænker man selvfølgelig også sin egen vej Morten Andersen

»Jeg bliver selv 60 år til august, og min mor og far er oppe i 80'erne. I de her tider tænker man jo, at de ældre er mest udsatte. Hvor udsatte er min familie og jeg så? Det sætter da nogle ting i gang,« indrømmer den 59-årige NFL-legende.

For nylig kom virussen pludselig også tæt på Morten Andersens egen vennekreds. Hans gode ven gennem tre årtier, Tom Dempsey, mistede forrige mandag livet. Han var smittet med coronavirus og gik på tragisk vis bort i en alder af 73 år.

»Han var også på plejehjem og havde stor chance for at blive smittet. Nu led han også af andre sygdomme, såsom alzheimers. Jeg har talt med hans kone og kondoleret, og det er meget trist. Det er det. Det får en til at tænke over sin egen dødelighed.«

»Ikke fordi det hænger over hovedet på mig, men det er klart, når ens venner begynder at ryge, så tænker man selvfølgelig også sin egen vej,« forklarer han.

You showed me how to be a pro!

Tom, you are a legend and I will always honor your relentless spirit!

Your life was well lived:) pic.twitter.com/c0C1eJsZ24 — Morten Andersen (@GreatDane2544) April 6, 2020

Af den og sundhedsmæssige årsager påpeger Morten Andersen også, at han lever et meget ensformigt liv for tiden.

»Generelt går du meget isoleret for dig selv. Heldigvis har vi meget luft omkring os, da vores hus grænser op til et grønt område. Så vi kan komme ud og bevæge os lidt. Men ellers holder vi os for os selv og forsøger at være så isoleret som muligt Det er den eneste måde, vi kan flade det ud på, for det her handler om social distancering.«

»Nu har jeg, synes jeg selv, et stærkt immunforsvar, men det er klart, at jeg ikke opsøger noget som helst. Der er heller ingen i vores familie, der har haft symptomer endnu.«

Mens coronavirussen hærger i kriseramte USA, der fortsætter med at være lukket ned, har Morten Andersen samlet hele sin familie under samme tag.

»Min ældste søn, Sebastian, er hjemme fra Michigan State (universitet i USA, red.), fordi de har lukket helt ned. Vores 15-årige søn, Aidan, er hjemme, fordi USA har lukket skoler. Så han får undervisning online. Det lyder til at være nogenlunde det samme som i Danmark, og det er klart, det er en underlig tid.«

Udover den sociale distancering får Morten Andersen også tiden til at gå, når han indimellem smutter ned på den lokale golfbane - vel at mærke i et meget begrænset omfang.

»Det er stadig tilladt at spille golf, men det er med kæmpe mellemrum, og intet foregår som sædvanligt. Du kan spille, men hvis bolden bare kommer i nærheden af hullet, så er den holet. Det er ikke sådan, du skal ned og røre ved flaget eller pinden. Du går meget, meget isoleret for dig selv. «

USA er på listen over de lande, der er hårdest ramt af coronavirus på verdensplan. Tal fra John Hopkins University viser, at lidt over en halv million er smittet med den dødelige virus. Samtidig har flere tusinde mistet livet.

Det kan i høj grad ses på hverdagen i det amerikanske, fastslår Morten Andersen.

Det kan i høj grad ses på hverdagen i det amerikanske, fastslår Morten Andersen.

Restauranter, barer, offentlige parker og caféer er lukket ned. Folk forlader kun deres hjem, når de skal handle mad eller medicin - og når det hænder, foregår det oftest med handsker og masker, bemærker Morten Andersen.

Derudover er der markant færre biler, der fylder de ellers ofte trafikerede veje i Atlanta.

»Det hele er jo bare surrealistisk,« siger Morten Andersen, der nærmest ikke ved, hvad han ellers skal kalde den situation, USA og resten af verdensbefolkningen gennemgår. Derfor handler det bare om at vente og værne om hinanden:

»Pas på hinanden. Stay safe,« lyder Morten Andersens besked fra USA til Danmark.

Lockdownen i USA har også sat en stopper for al sportsaktivitet, herunder NFL.

En sport, hvori man roligt kan give Morten Andersen legendestatus. Gennem sin professionelle karriere som kicker er han den spiller, der har scoret næstflest point i NFL's historie.

