Morten Andersen stoppede med at sparke til en football i NFL for 12 år siden, men hans navn er på ingen måder glemt i sporten.

Danskeren, som i august blev amerikansk statsborger, var således nomineret til titlen som historiens bedste kicker i NFL, men han blev forbigået.

Det er NFL selv, der har stået for kåringen af det bedste hold i de 100 år, rækken har eksisteret, og her måtte Morten Andersen fredag nat se to kolleger, eller konkurrenter om man vil, snige sig ind foran ham.

Fælles for både Adam Vinatieri og nordmanden Jan Stenerud er, at de begge har vundet Super Bowl, som Morten Andersen i en ellers succesfuld karriere aldrig opnåede.

Efter karrierestoppet kunne 59-årige Morten Andersen ikke helt slippe NFL, som han var en del af i en karriere, der varede i 27 år, og han blev hængende som ekspert på de store kanaler CBS og FOX.

Men i dag laver han noget helt andet og holder sig i gang med at arrangere golfarrangementer.

»Jeg har også her min forberedelsesperiode, kan man sige, hvorefter jeg har en periode, hvor man eksekverer, og så en debriefing, hvor man kigger på the good, the bad, the ugly. Og det er jo løbende den proces, man har i fodboldens verden, hvor man forbereder sig til kampen, man spiller kampen, og så bliver man vurderet, hvorefter det er videre til næste projek. Mange af de discipliner, jeg lærte i sporten, kan jeg bruge i det private erhvervsliv,« har han fortalt i et ganske nyligt interview med B.T. om sit nye liv.

