106 mænd får natten til den 3. februar dansk tid æren af at løbe på banen som spiller i en Super Bowl.

Samme ære tilfaldt også Morten Andersen i den 31. januar 1999 som den eneste dansker nogensinde.

Den danske NFL-legende, der i dag fungerer som NFL-ekspert hos sportsportalen SpilXperten, sendte Atlanta Falcons i NFLs store finale med et kampafgørende spark i NFC Championship-kampen to uger forinden.

Men da han stod på banen, følte han hverken, at holdkammeraterne eller han selv kunne kapere det enorme postyr, der hører med til at spille med i en Super Bowl. Se ham fortælle om oplevelsen øverst i artiklen.

Morten Andersen med sin buste, der står i Pro Football Hall of Fame i Canton, Ohio. Foto: Joe Robbins Vis mere Morten Andersen med sin buste, der står i Pro Football Hall of Fame i Canton, Ohio. Foto: Joe Robbins

»Jeg synes, jeg blev lidt lammet af situationen. Jeg var ikke helt klar til at formidle alle de forstyrrelser, der var hen ad vejen, og bare koncentrere mig om banen, værktøjet og at levere varen. Det var lidt skuffende efterfølgende for mig at kigge tilbage på den præstation,« siger Morten Andersen.

Atlanta Falcons tabte Super Bowl-kampen 31-17 til Denver Broncos den 31. januar 1999.

Det var samtidigt Morten Andersens eneste deltagelse i en Super Bowl til trods for sine 25 sæsoner i ligaen.

Årets Super Bowl mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers sparkes i gang klokken 00.30 den 3. februar, og vi dækker verdens største endagssportsbegivenhed før, under og efter kampen LIVE her på bt.dk.