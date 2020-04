Morten Andersen er fuld af lovord.

'Du viste mig, hvordan man skulle være professionel,' lyder det om den amerikanske kickerkollega.

Den danske footballlegende, der blev optaget i NFLs Hall of Fame i 2017, reagerer via Twitter på nyheden om, at den mangeårige NFL-rekordholder Tom Dempsey lørdag er død. Han havde været smittet med coronavirus.

Tom Dempsey spillede som Morten Andersen en del af karrieren i New Orleans Saints. Og det var her for snart 50 år siden, i 1970, at kickeren skrev sig ind i historiebøgerne. Se de to sammen her:

You showed me how to be a pro!

Tom, you are a legend and I will always honor your relentless spirit!

Your life was well lived:) pic.twitter.com/c0C1eJsZ24 — Morten Andersen (@GreatDane2544) April 6, 2020

Her hamrede han et fieldgoal ind fra 63 yards, hvilken ingen nogensinde havde gjort tidligere - og der var heller ikke andre, der formåede at gøre det før i 2013.

I 43 år havde Tom Dempsey altså rekorden, hvilket ikke var mindre bemærkelsesværdigt af, at han var født uden tæer på højre fod, som han sparkede med.

'Tom, du er en legende, og jeg vil altid ære din ukuelige ånd. Du levede et godt liv,' lyder det på¨Twitter fra Morten Andersen, hvis længste fieldgoal nåede 60 yard.

Også i Norge har man en kicker, der har begået sig så godt i NFL, at det er blevet til en plads i sportens ærefulde Hall of Fame. Og også Jan Stenerud, der spillede samtidig med Tom Dempsey begræder kollegaens dødsfald.

»Det er vældigt trist. Det er hårde tider. Når man mister en konkurrent og god ven, som jeg beundrede og respekterede, så... det er deprimerende nyheder,« siger Jan Stenerud til VG.

Ud over New Orleans Saints spillede Tom Dempsey også i Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, Houston Oilers og Buffalo Bills, inden karrieren sluttede i 1979.

Han blev 73 år og efterlader sig en hustru, tre børn og tre børnebørn.

Her kan du se, hvordan Tom Dempsey sparkede sig ind i rekordbøgerne med sit fieldgoal på 73 yards: