Den tidligere NFL-spiller Sergio Brown er blevet arresteret i en uhyggelig sag, som involverer mordet på hans mor, Myrtle.

Det har familien og politiet bekræfter, skriver NBC News.

Sergio Brown, der tidligere har tørnet ud for New England Patriot, Indianapolis Colts og Jacksonville Jaguars, blev anholdt af San Diegos politi, efter at der blev udstedt en arrestordre i forbindelse med mordet på moren.

Brown var forsvundet i næsten en måned, efter liget af hans mor, Myrtle Jean Simmons-Brown, blev fundet 16. september nær en å bag hendes hjem i Chicago-forstaden Maywood.

Foto: Tony Dejak/AP/Ritzau Scanpix

På morens lig var det tydelige skader efter et overfald.

Den 35-årige tidligere NFL-spiller blev opsnappet, da han rejste ind i USA fra Mexico, meldte Maywoods politi.

Advokat Christian Conway, som også er en nær ven af familien, har fortalt, at familien ikke har været i kontakt med Sergio Brown.

Sagen tog en bizar drejning, da videoer fra Mexico dukkede op på sociale medier i sidste måned, hvor TMZ menes at vide, at det var Sergio Brown, som optrådte i videoerne og fortalte om, at morens død var 'fake news.'

I videoerne fortalte han om, at hun rent faktisk var på ferie i Mexico. TMZ skriver dog, at han bliver anklaget for mordet på sin mor.

I en meddelelse, udsendt i sidste uge, sagde familien farvel til Myrtle Jean Simmons-Brown:

»Myrtle var en smuk, kærlig og inspirerende sjæl, der fik alle omkring hende til at føle, at de betød noget. Med hendes smittende smil og personlighed har vores tab af Myrtle efterladt et ubeskriveligt tomrum. Ikke kun i vores liv, men i vores samfund.«