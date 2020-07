En uhørt lang kontraktforlængelse til en samlet værdi af over tre milliarder danske kroner går sjældent ubemærket hen.

Således heller ikke i den amerikanske fodboldliga NFL, hvor stjernequarterbacken Patrick Mahomes har forlænget sin kontrakt med yderligere 10 år, hvilket har skabt en del reaktioner på Twitter fra både modstandere og holdkammerater.

Blandt andet har Cincinnati Bengals' runningback Joe Mixon lavet et opslag oven på nyheden om kontraktforlængelsen til en værdi af over 500 millioner dollar, svarende til mere end tre milliarder danske kroner.

'En halv milliard (dollar, red.). Den fyr fortjener hver en øre,' skriver Mixon i opslaget.

Kontraktforlængelsen har en samlet værdi af 503 millioner dollar, eller hvad der svarer til knap 3,35 milliarder danske kroner. Foto: Mark Brown Vis mere Kontraktforlængelsen har en samlet værdi af 503 millioner dollar, eller hvad der svarer til knap 3,35 milliarder danske kroner. Foto: Mark Brown

Også cornerbacken Chris Harris hos Los Angeles Chargers har kommenteret Mahomes' lukrative forlængelse.

'Tillykke min ven. Patrick Mahomes fortjener det hele,« lyder det i opslaget.

Blandt 24-årige Patrick Mahomes' egne holdkammerater har der også været reaktioner på den lange kontrakt.

'Mit skab er over for den højest betalte spiller i ligaens historie. Gud bliver bare ved med at velsigne mig,' skriver Kansas City Chiefs' Tyrann Mathieu blandt andet på Twitter.

24-årige Patrick Mahomes i centrum efter Super Bowl-sejren over San Francisco 49ers tilbage i februar. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere 24-årige Patrick Mahomes i centrum efter Super Bowl-sejren over San Francisco 49ers tilbage i februar. Foto: SHANNON STAPLETON

Og med den nye kontrakt til Patrick Mahomes bliver han da også den bedst betalte atlet i amerikansk holdsport.

Kontrakten vil faktisk sende ham op på listen over de bedst betalte atleter verden over, som i 2020 blev toppet af tennisspilleren Roger Federer med en indkomst på over 106 millioner dollar årligt, svarende til knap 700 millioner danske kroner, ifølge Forbes.

De øvrige topscorere på listen er fodboldstjernerne Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, med henholdsvis 105 og 104 millioner dollar i årlig indtjening.

Den 24-årige quarterback vil med den nye kontrakt være bundet til Kansas City Chiefs i de kommende 12 sæsoner. Mahomes har blot spillet i NFL i tre sæsoner, men har i de to seneste sæsoner været startende quarterback for Chiefs.

Patrick Mahomes efter Super Bowl-sejren over San Francisco 49ers tilbage i Februar. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Patrick Mahomes efter Super Bowl-sejren over San Francisco 49ers tilbage i Februar. Foto: SHANNON STAPLETON

I den første af de to førte han Chiefs til AFC-finalen, en af semifinalerne til Super Bowl, hvor han også blev kåret som ligaens bedste spiller.

Året efter gik han så hele vejen, da han hjalp Chiefs til en sejr over San Francisco 49ers i Super Bowl 54, hvor han samtidigt blev kåret som kampens bedste spiller.