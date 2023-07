Tirsdag i sidste uge mistede den tidligere NFL-quarterback Ryan Mallett livet i en drukneulykke.

Og nu sætter hans kæreste, Madison Carter, ord på den skæbnesvangre dag.

'Hvordan skal jeg overhovedet finde ordene?', starter hun et Facebook-opslag, som du kan se nederst i artiklen, og fortsætter:

'Jeg stoler på, at Gud har en plan for alt, men jeg tror aldrig, jeg vil forstå, hvorfor dette skulle ske. Jeg er så ked af, at jeg ikke kunne redde dig, og jeg håber, du ved, hvor meget jeg prøvede.'

Ifølge Dagbladet var Mallett og Madison Carter på ferie, da den tidligere NFL-spiller druknede ved en strand nær byen Destin i det nordlige Florida.

'Ord kan ikke beskrive, hvor meget jeg savner dig. Jeg håber, du ved, hvor elsket du er. Af mig, din fantastiske familie, dine venner, dine holdkammerater, dine elever og en masse andre. Jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal komme igennem dette.'

'Men jeg er så beæret over at elske dig og blive elsket af dig. Du ændrede mit liv, og jeg er evigt taknemmelig for den tid, vi havde. Ingen tid vil nogensinde have været nok. Jeg elsker dig, Ryan. Pas på os. Jeg kan ikke vente med at se dig igen,' afslutter Madison Carter.

I sin karriere nåede Mallett at spille for New England Patriots, Houston Texans og Baltimore Ravens.

Den tidligere NFL-stjerne arbejdede indtil sin død som fodboldtræner på White Hall High School.