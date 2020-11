NFL-hold fyrer dansker midt i sæsonen. Hjalte Froholdt er blevet smidt på porten af New England Patriots for at gøre plads til en anden spiller i truppen.

Det skriver adskillige amerikanske journalister, der dækker NFL og Patriots, på Twitter.

Patriots-journalisten Jeff Howe skriver blandt andet:

'Patriots aktiverer Sony Michel fra de skadede reserver og har ophævet med Derek Rivers og Hjalte Froholdt, lyder det fra kilder.'

The Patriots have activated Sony Michel from injured reserve and released Derek Rivers and Hjalte Froholdt, per source. — Jeff Howe (@jeffphowe) November 21, 2020

Det betyder, at det efter alt at dømme ikke blev til mere end halvandet år, efter han blev valgt til NFL af New England Patriots. Hjalte Froholdt bliver som tidligere nævnt erstattet med Sony Michel, der er runningback.

Han har været ude med en skade, men han er nu klar til både træning og kamp. Men det er altså på bekostning af danskeren, at der er gjort plads i Patriots-truppen.

Fyringen kommer ikke som den helt store overraskelse. Froholdt har kun været brugt meget lidt indtil videre i 2020-sæsonen, der begyndte i september, og i sidste weekend havde Patriots udeladt ham helt fra kamptruppen.

Hjalte Froholdt blev valgt til NFL sidste år i den årlige draft, men sad ude i hele 2019-sæsonen med en skade.