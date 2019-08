Tom Brady lægger yderligere to år på sin kontrakt med NFL-mestrene, skriver AP og NFL Network.

Superstjernen Tom Brady tager sandsynligvis tre sæsoner mere som quarterback for New England Patriots.

Det erfarer NFL Network og nyhedsbureauet AP.

De to medier skriver, at den succesrige quarterback på 42 år har indgået en toårig forlængelse, der sikrer ham en pæn lønstigning.

Forlængelsen har en samlet værdi på 70 millioner dollar svarende til 470 millioner kroner.

Medierne skriver, at Brady i sin oprindelige kontrakt havde udsigt til at tjene 15 millioner dollar i den kommende sæson. Den nye aftale betyder, at gagen hæves med otte millioner dollar til 23 millioner dollar.

I 2020 og 2021 ryger der henholdsvis 30 og 32 millioner dollar ind på lønkontoen hos Brady.

I sidste sæson førte quarterbacken for sjette gang New England Patriots frem til sejr i Super Bowl, der er finalen i NFL. Det gør Brady til den mest vindende spiller i NFL-historien. Ni gange har Tom Brady stået i finalen med Patriots.

I forårets Super Bowl slog Patriots finalemodstanderen Los Angeles Rams med 13-3.

Brady og Patriots indleder titelforsvaret i NFL 8. september i en kamp mod Pittsburgh Steelers.

