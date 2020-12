Julen er hjerternes fest, men højtiden har desværre også budt på en enorm tragedie, da den kun 19-årige Ty Jordan har mistet livet.

Den unge mand var amerikansk fodboldspiller ved University of Utah, og det er angiveligt en frygtelig ulykke, der har taget livet af Jordan.

Han skød nemlig sig selv i hoften ved et uheld, hvilket endte med at sende ham i døden.

Det skriver flere medier, herunder Daily Mail, TMZ og ESPN.

Rest In Peace, Ty.



Statements from Coach Whittingham and Mark Harlan: https://t.co/75RuDPtYrS pic.twitter.com/VzjHkyqHRM — Utah Athletics (@utahathletics) December 26, 2020

Politiet i Denton i Texas, der rapporterede om et skyderi, fandt en mand med et skud i hoften, som blev fragtet med på hospitalet. Det blev hurtig meldt ud, at det så ud til at være en ulykke.

»Efter en indledende efterforskning er det vores overbevisning, at der var tale om et utilsigtet skyderi, hvor offeret skød sig selv ved en ulykke,« siger en talsperson fra politiet ifølge ESPN.

Senere omkom manden på hospitalet.

Selvom myndighederne ikke har offentliggjort navnet på den døde, ser det ud til at være Ty Jordan. Lørdag meldte University of Utah Athletics nemlig, at Jordan er død.

»Ord kan ikke beskrive den hjertesorg, og hvor knuste vi er, efter vi har hørt om vores holdkammerat og bror, Ty Jordans, tragiske død,« siger træner Kyle Whittingham.

»Han efterlader et permanent præg på enhver af os, og vores tanker og bønner går til hans familie og venner. Fra bunden af hjertet vil alle os i Utah Football-familien sige, at vi elsker dig Ty. Hvil i fred.«

Politiet har endnu ikke offentliggjort offerets navn af hensyn til underretning af de pårørende.