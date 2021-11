Det var uhyggelige scener, der udspillede sig lørdag eftermiddag mellem den tidligere NFL-spiller Zac Stacy og hans ekskæreste.

Den tidligere sportsstjerne hev fat i sin tidligere flamme og smadrede hende voldsomt ind i et fjernsyn. Senere gjorde han det samme ind i en væg.

Flere gange slog han også Kristin Evans i hovedet og tæskede hende brutalt, lige foran parrets fem måneder gamle søn. Du kan se den voldsomme video i toppen af artiklen.

Men efter en regulær menneskejagt af flere dages varighed, er han nu blevet fængslet. Det skriver TMZ Sports.

Den 30-årige Zac Stacy blev anholdt i Florida og er lige nu fængslet i Orange County-fængslet i samme stat.

Myndighederne nåede at jagte Stacy i flere dage, inden han blev fundet. Først mente man, at Stacy var flygtet fra Florida for at undgå en anholdelse, men det endte altså med at blive her, sportsstjernen blev anholdt.

Under overfaldet tiggede Kristin Evans flere gange Zac Stacy om at stoppe. Det hjalp lige lidt, men kort efter overfaldet vidste han tydeligvis, at den var gal.

Han tog nemlig flugten, og selvom politiet var fremme under to minutter efter Evans' opkald til 911, var Stacy pist væk.

Hvis han bliver dømt for forbrydelserne – han anklages blandt andet for groft overfald – kan Zac Stacy ende med en fængselsdom på 15 år.

Jalousi skulle angiveligt være motivet bag den voldsomme voldsepisode.

Kristin Evans er ifølge politiet blevet rykket til en hemmelig lokation.