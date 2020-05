Dak Prescott er tilsyneladende ikke i tvivl om, hvad han er værd.

Han skulle ifølge kilder have sagt nej til et kontraktilbud fra Dallas Cowboys, der ville have gjort ham til den bedst betalte quarterback i NFL nogensinde.

Svimlende 175 millioner dollars - 1,2 milliarder - fordelt over fem år skulle ikke være nok for den 26-årige stjerne. Det kunne den tidligere quarterback Chris Simms torsdag fortælle via sit job som NFL-ekspert hos NBC Sports.

Grunden skulle være, at Dak Prescott vil have mere en 45 millioner dollar i det sidste år af kontraktens løbetid. Det svarer til lige knap 310 millioner kroner.

Dallas Cowboys udnyttede tidligere på året det såkaldte 'franchise tag' til at også at sikre sig hans arbejdskraft i den kommende sæson. Her vil årslønnen ligge på knap 215 millioner kroner.

Både klub og spiller har dog siden benægtet over for NFL.com-reporteren Ian Rapoport, at der skulle være tale om et kontrakttilbud i den nævnte størrelsesorden.

Der skulle dog være uenighed mellem parterne.

Ifølge Ian Rapoport skulle Dallas Cowboys ønske en lang kontrakt til quarterbacken, som de draftede i 2016, mens Dak Prescott ønsker en kortere kontrakt.

Flere af de helt store quarterback-stjerner i NFL står foran kontraktforlængelser i den kommende tid, og det forventes, at rammerne for aftalerne vil sætte helt nye standarder. Ikke bare for Dak Prescott, men måske især for Patrick Mahomes, der står i samme situation i Kansas City Chiefs, efter at han først på året var med til at vinde Super Bowl.