Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tom Brady og Gisele Bündchen har længe været en af jordklodens største stjernepar. Men nu er der seriøse ægteskabelige problemer mellem NFL-stjernen og den tidligere supermodel.

Page Six meldte, at der havde været et voldsomt skænderi mellem parret, der har fået Gisele Bündchen til at rejse væk fra parrets hjem i Tampa.

Årsagen skulle ifølge det amerikanske medie være, at den tidligere supermodel er sur og skuffet over, at 45-årige Tom Brady har valgt ikke at indstille NFL-karrieren alligevel, hvilket ellers var den syvdobbelte Super Bowl-vinders oprindelige plan.

Den 42-årige brasilianer er nemlig meget skuffet over, at Brady nu endelige havde muligheden for at være der for parrets to børn – plus hans barn fra et tidligere forhold – men nu på ny igen valgte karrieren frem for familien.

Foto: zz/XPX/STAR MAX/IPx Vis mere Foto: zz/XPX/STAR MAX/IPx

Fraværet af Gisele Bündchen i parrets hjem har nu medført, at Tom Brady har været nødsaget til at tage sige af børnene.

En kilde til Page Six fortæller, at »han er meget trist for tiden, og at skænderiet kan medføre, at hun vil forlade ham.«

»Han er nu sammen med børnene og prøver at være en 'super-far,'« fortæller kilden videre til det amerikanske medie.

Stjernequarterbacken Tom Brady gik i august glip af 11 dages træning med Tampa Bay Buccaneers, men i den forbindelse ville han ikke fortælle, hvad der var årsagen til det.

Foto: David J. Phillip Vis mere Foto: David J. Phillip

»Det er noget personligt. Alle har forskellige situationer, de skal håndtere. Vi har alle nogle udfordringer i vores liv. Jeg er 45 år gammel. Der sker en masse lort,« lød det dengang fra NFL-stjernen.

Tom Brady har tidligere været ude at forklare, at Gisele Bündchen var meget utilfreds med, at familien kom i anden række. Og allerede tilbage i maj fortalte hun til den britiske udgave af Vogue, at hun ikke var tilfreds med Bradys prioriteringer.

»Hans fokus er på karrieren, mit fokus er for det meste på mine børn.«