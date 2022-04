NFL-stjernen Aaron Rodgers er tæt på at være lige så god til at skabe opmærksomhed omkring sig selv, som han er til at spille amerikansk fodbold.

Denne gang handler det om forholdet til skuespilleren Shailene Woodley, som er slut for anden gang.

Det skriver TMZ.

Da Rodgers i 2021 vandt NFL-sæsonens MVP for fjerde gang, var det alt andet end titlen, der fik opmærksomhed i takketalen.

Foto: Dan Steinberg Vis mere Foto: Dan Steinberg

»Jeg er blevet forlovet,« lød det fra Green Bay Packers-stjernen, som var gået fra racerkøreren Danica Patrick i juli 2020.

Rygterne havde svirret i diverse medier, men nu blev det officielt, at Rodgers' udkårne var Shailene Woodley, der blandt meget andet er kendt fra HBO-serien 'Big Little Lies' og filmen 'En flænge i himlen'.

Men forlovelsen holdt kun indtil februar i år, hvor Rodgers efter sigende fik kolde fødder og ville prioritere sin NFL-karriere.

Parret fandt dog sammen igen, men nu lader det til, at det atter er slut.

Shailene Woodley. Foto: zz/John Nacion/STAR MAX/IPx Vis mere Shailene Woodley. Foto: zz/John Nacion/STAR MAX/IPx

Ifølge mediet forsøgte Shailene Woodley at få forholdet til at fungere, men kort efter at parret fandt sammen igen, indså hun, at alt skulle være på Rodgers' præmisser – og dette fungerede ikke for hende.

Ud over diverse Hollywood-forhold har Rodgers også formået at tiltrække sig opmærksomhed for både familiefejde, vaccinetvivl og sin mulige rekordløn.

Læs fortællingen om Rodgers her.