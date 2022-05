I 2016 tog han et opgør med racisme og politivold mod sorte personer i USA.

Og siden den sæson har den nu 34-årige amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick ikke spillet på professionelt niveau, men onsdag - amerikansk tid - får han angiveligt en lille fod tilbage i NFL-verdenen.

Ifølge ESPN har Las Vegas Raiders nemlig inviteret den aktivistiske quarterback med til onsdagens træning.

Det er første gang siden 2017, at et NFL-hold mødes med Kaepernick, efter Seattle Seahawks mødtes med amerikaneren, men siden afviste at tilbyde ham en kontrakt.

Las Vegas Raiders har hjemme i Nevada, hvor Kaepernick tidligere har spillet for University of Nevada, som var det eneste universitet, som tilbød spilleren et scholarship.

Og nu nyder han angiveligt godt af, at Las Vegas Raiders' ejer, Mark Davis, er meget aktiv i arbejdet for borgerrettigheder.

Kaepernicks protest startede i 2016, da han knælede under den amerikanske nationalhymne, og den spredte sig dengang som en steppeild.

Blandt andet endte den i Europa, hvor det danske landshold også knælede i sympati for sagen.

Kaepernicks protest skabte masser af røre, og den fik blandt andet den daværende amerikanske præsident Donald Trump til at opfordre NFL-holdene til at fyre de spillere, som ikke viste respekt for nationalsangen.

Efterfølgende lagde den kontraktløse Kaepernick sag an mod NFL, fordi han mente, at ligaen konspirerede mod ham og sørgede for, at ingen hold ville ansætte ham.

Det endte med et forlig mellem parterne i 2019, men alligevel er det ikke blevet til en kontrakt siden.

Nu kan det være, at den tidligere San Fransisco 49'ers-stjerne kan spille sig til en ny aftale - i hvert fald er det et opsigstvækkende første skridt mod et vildt comeback.