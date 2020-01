Popstjernen Jennifer Lopez har prøvet lidt af hvert i løbet af de seneste årtier.

Men den opgave, sangerinden står over for om en måneds tid, kan alligevel overvælde 50-årige 'Jenny from the block'.

Jennifer Lopez er nemlig udvalgt til at stå for den traditions -og prestigefyldte 'half time show' ved verdens største enkeltstående sportsbegivenhed - NFL-finalen Super Bowl.

Her vil over én milliard seere følge med - og det er noget helt specielt, erkender Jennifer Lopez, der også går under kælenavnet 'J-Lo'.

Foto: NINA PROMMER Vis mere Foto: NINA PROMMER

»Det er som at vinde en Oscar. Det er det største show, der findes. Det er det største publikum overhovedet. Jeg tror, det er en fantasi for alle musikere at få lov at optræde ved Super Bowl og have et 12 minutters fantastisk show - der er bare noget virkeligt spændende ved det,« siger stjernen til CBS.

Jennifer Lopez bliver dog ikke alene på scenen i Miami den 3. februar. Hun får selskab af den sydamerikanske popdronning Shakira. Og det glæder J-Lo sig over.«

»Vi er begge latin-kunstnere, og vi bringer den der stemning. Det er spændende og noget, der ikke er set før ved nogen anden Super Bowl,« siger Lopez, der samtidig teaser for, at der muligvis kommer endnu en stjerne på scenen om en måneds tid.

»Man ender med at have mellem 12 og 14 minutter, og vi kommer sandsynligvis til at dele den tid mellem os (Shakira og Jennifer Lopez, red.) og forhåbentligt også have nogle hemmelige gæster med.«