Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For et par uger siden kunne Kansas City Chiefs' quarterback-superstjerne, Patrick Mahomes, fejre karrierens største triumf, da Super Bowl-sejr kom i hus efter en nervepirrende kamp mod Philadelphia Eagles.

Men nu må Patrick Mahomes se sin 22-årige lillebror, Jackson Mahomes, rende med overskrifterne. De forkerte overskrifter.

Jackson Mahomes, der har skabt sig et navn på TikTok, har længe været i mediernes søgelys efter kontroversielle udtalelser og dårlig opførsel under Kansas' kampe.

Men nu er han for alvor kommet i problemer – efter at være blevet anklaget for flere overgreb mod en kvindelig barejer i Kansas. Og overvågningsbillederne taler ikke Jackson Mahomes' sag.

WARNINGVIDEO of Jackson Mahomes allegedly forcing a kiss on a woman at her own restaurant:



She said: “He forcibly kissed me out of nowhere, and I’m telling him, pushing him off saying ‘what are you doing?’ and then he did it two more times”

pic.twitter.com/khGaHt91up — MLFootball (@_MLFootball) March 5, 2023

De viser, at stjernequarterbackens lillebror først flere gange skubber til en 19-årig mandlig tjener. Efterfølgende drøfter han sagen med restaurantens 40-årige kvindelige ejer på et kontor. Her tvinger Jackson Mahomes sig flere gange til et kys ved aggressivt at tage fat om halsen på kvinden.

»Lige pludselig forsøgte han med magt at kysse mig. Jeg skubbede ham væk og sagde 'hvad laver du?' Og så gjorde han det yderligere to gange,« har barejeren fortalt.

Politiet undersøger nu sagen, skriver flere amerikanske medier.

Patrick (t.v.) og Jackson Mahomes. Vis mere Patrick (t.v.) og Jackson Mahomes.

Jackson Mahomes advokat, Brendan Davies, tager dog sagen med stor ro.

»Jackson har ikke gjort noget forkert. Vores undersøgelse har fremskaffet tunge beviser, der kan modbevise påstandene fra Jacksons anklager – deriblandt adskillige vidneudsagn,« siger Brendan Davies ifølge NY Post.