Den legendariske NFL-træner Marty Schottenheimer er død i en alder af 77.

Den mangeårige træner sov ifølge hans familie ind på et hospice i Charlotte, North Carolina, efter han i 2014 fik konstateret sygdommen Alzheimers.

Det skriver en række amerikanske medier – herunder New York Post.

Marty Schottenheimer var cheftræner i NFL i hele 21 sæsoner, hvor han stod i spidsen for Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Washington Redskins og San Diego Chargers og er rangeret som nummer otte på listen over de mest vindende trænere i NFL's historie.

Gennem hele sin karriere var han kendt for at skabe store resultater i løbet af den regulære sæson, men han formåede aldrig rigtig at konvertere det gode spil, når det hele skulle afgøres i slutspillet.

Her havde han således en kedelig statistik på kun 5 sejre og 13 nederlag.

I 2004 fik han prisen som årets træner i NFL, efter Chargers førte ligaen med en score på 12 sejre og kun 4 nederlag. Det skete et år efter, at holdet havde de præcis omvendt cifre.

I 2007 stod han så for sidste gang på sidelinjen til en NFL-kamp.

Her stod han og San Diego Chargers overfor Tom Bradys New England Patriots, og det endte i en stor skuffelse. Efter et hav af fejl måtte Schottenheimer således gå hjem med et nederlag på 24-21. En måned senere blev han fyret.

Marty Schottenheimer søn, Brian, fulgte i sin fars fodspor og var den offensive koordinator for Seattle Seahawks, inden han efter afslutningen af sidste sæson blev afskediget.