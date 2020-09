Tyrod Taylor skulle egentlig have en smertestillende indsprøjtning - i stedet punkterede holdlægens hans ene lunge.

Nu er der endelig kommet en forklaring på, hvorfor Los Angeles Chargers-quarterbacken i sidste øjeblik måtte trække sig fra søndagens NFL-opgør mod Kansas City Chiefs.

Holdets træner, Anthony Lynn, forklarer til ESPN, at holdets læge begik 'en fejl'.

»Det kan ske. Tyrod er ikke vred eller ophidset,« siger Chargers-træneren.

Justin Herbert måtte med få øjeblikkes varsel i aktion i kampen mod den forsvarende Super Bowl-mester, Kansas City Chiefs. Foto: Harry How

I første omgang lød forklaringen fra NFL-holdet i søndags, at der i Tyrod Taylors tilfælde var 'opstået komplikationer efter en indsprøjtning'. Nu er det så kommet frem, at lægen rent faktisk kom til at stikke nålen ind footballspillerens lunge.

Det betød, at han fik problemer med at trække vejret og måtte indlægges på et hospital i stedet for at spille mod den forsvarende Super Bowl-mester. I stedet fik rookien Justin Herbert i sidste øjeblik besked om, at han skulle spille kampen fra start.

Tyrod Taylor beskadigede i forrige weekend sine ribben, og han skulle have en smertestillende indsprøjning, så han kunne gennemføre søndagens kamp.

NFL-spillernes organisation, NFLPA, har meddelt, at man har indledt en undersøgelse af, hvad der er sket.

Også i weekendens kommende kamp mod Caroline Panthers vil Justin Herbert agere quarterback for Los Angeles Chargers. Træner Anthony Lynn understreger dog, at Tyrod Taylor ikke mister sin plads på grund af det bizarre uheld.

»Hvis Tyrod er på 100 Procent, er han vores quarterback,« siger Chargers-bossen.