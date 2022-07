Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere NFL-stjerne Michael Vick er nok en gang i juridiske problemer.

Vick har i årevis været kendt af politiet for et hav af forseelser. Mest kendt er han for at have stået for en ulovlig hundekamp-ring, der kostede ham knap to år i fængsel.

Og nu er det så et ubetalt lån, der har sendt ham i retten.

Ifølge flere amerikanske medier er Vick og hans kone blevet sagsøgt af kreditorer for 1,2 millioner dollar. Det svarer til omkring 8,5 millioner kroner.

Vick har kæmpet med gælden i flere år. Ifølge Miami Herald må kreditorerne ikke gå efter hans hus i Florida, men biler, smykker og NFL-minder med værdi er alt sammen noget, de kan forsøge at få forlangt solgt.

'Michael Vick tager det meget alvorligt og er opmærksom på forløbet. Han vil sikre, at alle parter, der skal betales, bliver betalt, men ulovlige beregninger, der giver absurde resultater, bør ikke blive accepteret af retten i Florida,' lyder det i en udtalelse fra Vicks advokat.

42-årige Vick har de senere år prøvet at ændre sit image som forbryder.

Han er netop blevet ansat som sportslig chef i firmaet Levels Sports Group, der repræsenterer flere atleter.

Vick har spillet for Atlanta Falcons. Philadelphia Eagles, New York Jets og Pittsburgh Steelers.