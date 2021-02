Tom Brady har muligheden for at sikre sig sin syvende Super Bowl-ring, når han sammen med resten af Tampa Bay Buccaneers-mandskabet møder Kansas City Chiefs natten til mandag.

Her har Brady og co. endda fordelen af at være på hjemmebane, og derfor har det også været en helt speciel optakt for den 43-årige quarterback.

Hans kone, Gisele Bündchen, og børnene har således forladt huset i Tampa forud for den store kamp, så den amerikanske superstjerne har kunnet gøre sig klar for sig selv.

»Min familie kommer ikke tilbage til byen før lørdag. Jeg har haft et tomt hus, i hvad der ender med at blive 12 dage op til kampen. Det er den længste tid, jeg har haft til virkelig at fokusere på det, jeg har brug for,« fortalte Brady til Tampa Bay Times tidligere på ugen.

Tom Brady og Gisele Bündchen har været sammen i 15 år og har to børn sammen.

Tom Brady har været sammen med den brasilianske supermodel Gisele Bündchen siden 2006, og de blev gift i 2009.

Sammen har de børnene Benjamin og Vivian, mens Brady også har sønnen Jack med skuespilleren Bridget Moynahan.

Natten til mandag dansk tid står Tom Brady så for tiende gang i en Super Bowl. Men på trods af det er i år noget særligt på alle måder, fortæller han.

For første gang vil Tom Brady nemlig løbe ind på banen for Tampa Bay Buccaneers – og ikke New England Patriots, som han har gjort de ni andre gange.

Sådan så det ud, da Tom Brady i 2019 fejrede sin seneste Super Bowl-triumf med sin familie.

Derudover bliver det i vante omgivelser på hjemmebanen, Raymond James Stadium i Tampa, at braget om Vince Lombardi-trofæet skal stå.

»Jeg har tid til at få min krop i orden. Der har ikke været rejsetid for holdet. Det er en hjemmebanekamp – dét er meget anderledes. Vi bor i vores eget hjem – dét er meget anderledes. Man er ikke tvunget til at spise hotelmad i en uge – dét er meget anderledes. Der vil være måske 25.000 mennesker (på stadion, red.) – dét vil være anderledes,« fortæller Brady.

Men selvom de noget anderledes omstændigheder kan vise sig at blive en fordel for den amerikanske superstjerne, venter der ham en stor opgave.

Kansas City Chiefs er således forsvarende mestre og kan dermed også blive det første hold, der genvinder Super Bowl, siden det lykkedes New England Patriots at gøre det i sæsonerne 2003 og 2004.

Den helt store duel ser ud til at blive mellem Tom Brady og Kansas City Chiefs unge quarterback Patrick Mahomes.

Tom Brady har dog også nok motivation.

Med en sejr kan han nemlig nok en gang skrive sig ind i historiebøgerne – som den eneste spiller med hele syv ringe.

Han er i forvejen indehaver af rekorden som den eneste, der kan prale af seks Super Bowl-triumfer.

Opgøret mellem Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs sættes i gang klokken 00.30 dansk tid.

Husk, at du kan følge det hele live lige her på bt.dk.