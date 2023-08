Amerikansk fodbold er blevet ramt af en tragedie.

Den blot 28-årige running back Alex Collins har mistet livet efter en motorcykelulykke søndag aften i staten Florida.

Det skriver New York Post.

Alex Collins blev ramt af en bil, der forsøgte at dreje til venstre, mens han selv kom kørende på sin motorcykel.

Ifølge en politirapport medførte sammenstødet, at den 28-årige amerikanske fodboldspiller røg ind gennem passagervinduet på bilen.

Alex Collins blev erklæret død på stedet.

Politiets afdeling inden for trafikdrab i Broward Sheriff's Office efterforsker nu sagen, skriver New York Post.

Collins blev draftet til NFL af Seattle Seahawks tilbage i 2016 og spillede de næste fem år i den bedste amerikanske fodboldliga, hvor han fik to touchdowns.

Nyheden om Collins tragiske uheld har efterladt hans tidligere klubber i sorg.

'Fuldstændig hjerteknust. Vores tanker er med Collins' familien,' skriver Seattle Seahawks på mediet X.

'Det er med tungt hjerte, at vi sørger over dødsfaldet af Alex Collins. Han var altid hurtig til at give folk et smil og var generelt en venlig person, der bar en speciel glæde og passion med sig, hvorend han var,' skriver Baltimore Ravens og afslutter i en udtalelse:

'Må Alex altid blive husket for det lys og den kærlighed han bragte ind hos så mange mennesker i sit liv.'