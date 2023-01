Lyt til artiklen

Skip Bayless skulle nok have tænkt sig om en ekstra gang, inden han satte sig ved sit tastatur.

For den kendte tv-vært er havnet i et gevaldigt stormvejr på grund af et kontroversielt tweet, der nu får flere til at kræve ham fyret.

Bayless – der er kendt i USA for sin bramfri tone og til tider kontroversielle holdninger – er kommet i uføre i forbindelse med NFL-chokket, hvor Buffalo Bills-spilleren kollapsede på banen under opgøret mod Cincinnati Bengals.

Skip Bayless. Foto: GOTPAP/STAR MAX/IPx

'Selvfølgelig overvejer NFL at udskyde resten af kampen – men hvordan? Det her er sent i sæsonen, og en kamp af denne størrelse er afgørende for udfaldet af grundspillet … Hvilket pludselig virker så irrelevant,' skrev Fox News-værten på sin Twitter-profil, mens læger kæmpede for at holde Hamlin i live.

Og netop den kommentar har fået flere profiler op i det røde felt. En af dem er NBA-spilleren Isaiah Thomas, der ikke lægger fingrene imellem.

'Jeg håber, de fyrer dig, bro! At du så meget som tænker på kampen, er virkelig trist,' fastslår han, mens NFL-spilleren Sauce Gardner stemmer i.

'Taler du seriøst om, hvornår kampen skal udskydes til? Damar Hamlins helbred er det eneste, der er vigtigt lige nu. Intet andet!'

En af ESPNs NBA-eksperter, Kendrick Perkins, gav også sit endnu mere spidse besyv med.

'Du er et sygt menneske. Jeg mener det.'

Senere undskyldte Skip Bayless i et opfølgende tweet.

'Intet er vigtigere end en ung mands helbred,' skrev Skip Bayless.

'Det var pointen i mit sidste tweet. Jeg er ked af, hvis det blev misforstået, men hans helbred er det eneste vigtige. Igen, alt andet er irrelevant. Jeg bad en bøn for ham og vil fortsætte med det.'