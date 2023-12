Et af de absolut største stjernepar i øjeblikket består af sangerinden Taylor Swift og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce.

Men selvom begge parter har mødt massiv opbakning fra hver sin fangruppe, er det ikke alle, der er lige begejstrede for forholdet.

»Kelce er ikke den Kelce, han har været i de sidste 20 år af sin karriere. Og jeg er ikke sikker på, om det er, fordi han er distraheret af tingene uden for banen, som er meget offentlige,« har Fox Sports-værten Craig Carton blandt andet sagt for mindre end en uge siden.

Men det gider Kelces personlige træner, Andrew Spruill, slet ikke høre på. Du kan se et billede af Spruill med stjerneparret herunder.

Han kalder det »latterligt«, at Taylor Swift indirekte får skylden for, at det ikke helt har kørt som håbet i denne sæson for hverken Travis eller hans hold, Kansas City Chiefs.

»Han startede med at være skadet og gik glip af første kamp. To dage før forstrakte han sit knæ til træning,« siger Andrew Spruill ifølge New York Post.

Man frygtede, at Kelce ville misse hele sæsonen efter knæskaden, men holdet og dets fans kunne ånde lettet op, da han kun gik glip af den første kamp mod Detroit Lions i september.

»Han har været så sund, som en NFL-spiller kan være, i hele sin karriere,« lyder meldingen fra Kelces personlige træner.

Kelce og Kansas City Chiefs, der er forsvarende Super Bowl-mestre, var sidst i aktion 25. december, hvor det blev til et nederlag på 14-20 til Las Vegas Raiders.

Dermed blev det til det fjerde nederlag i de sidste seks kampe, men Chiefs kan dog stadig sikre sig divisionstitlen og en plads i slutspillet. Dette kræver en sejr i én af de to sidste kampe i grundspillet