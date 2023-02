Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De er kendt som en af de mest hardcore fan-baser i USA.

Men desværre er Philadelphias Eagles' tilhængere ikke kun kendt for at skabe god stemning.

Før Super Bowl florerede en video, hvor en stor mængde Eagles-fans væltede en bil og sprang op på den, og efter nederlaget til Kansas City Chiefs er ordensmagten i beyn også på hårdt arbejde.

Politiet er talstærkt til stede i gaderne, efter football-heltene tabte 38-35, selvom de på et tidspunkt var foran med ti point. Kampen havde desuden et kontroversielt dommerskøn i slutningen af opgøret.

Things on Broad Street just took a turn … pic.twitter.com/TM7cy51HBY — Annie McCormick (@6abcAnnie) February 13, 2023

Lige nu er der tusindvis af Eagles-fans, som ikke vil gå hjem fra byens centrum, selvom politet prøver at opløse de store forsamlinger.

I stedet kan de høre 'Fuck the Chiefs'-slagsange og se fans kravle i lygtepælene.

I Philadelphia gør man ellers et stort arbejde for at snaske lygtepælene til op til store sportsbegivenheder, så de er tæt på umulige at klatre i - simpelthen fordi så mange kravler op i dem.

De sidste par måneder har tre Philadelphia-hold tabte i store finaler: Football-mandskabet Eagles, baseball-teamet Phillies og fodboldholdet med danske Mikael Uhre på holdet, Union.