Kansas City Chiefs er klar til finalen i NFL, Super Bowl, efter en sejr over Tennessee Titans.

Kansas City Chiefs er for første gang i 50 år klar til finalen i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Med en hjemmesejr over Tennessee Titans på 35-24 nappede Kansas City den ene af to billetter til årets Super Bowl, der spilles natten til 3. februar dansk tid.

Sejren giver Kansas City Chiefs titel af mester i AFC, den ene halvdel af NFL, og med den følger Lamar Hunt-trofæet, der er opkaldt efter holdets stifter.

Sidste gang, Chiefs spillede i en Super Bowl, var i 1970, hvor Minnesota Vikings blev besejret, og Kansas City vandt klubbens indtil videre eneste NFL-mesterskab.

Natten til mandag bliver det afgjort, hvem Chiefs skal møde i Super Bowl 54 i Miami. Her står San Francisco 49'ers og Green Bay Packers over for hinanden i NFC-finalen.

Kansas City gik ind til søndagens kamp som favoritter. Tennessee Titans, der på sin vej til AFC-finalen overraskende slog sidste års Super Bowl-mester, New England Patriots, og topseedede Baltimore Ravens, bed dog fra sig fra start.

Gæsterne bragte sig foran 10-0, inden Chiefs kom på måltavlen.

Herfra stod der så Kansas City på det meste. Anført af den storspillende stjernequarterback Patrick Mahomes kunne Chiefs gå til pause foran 21-17.

Efter et pointløst tredje quarter satte Kansas City tingene på plads i fjerde og sidste quarter.

Her blev det først 28-17 efter et touchdown af Damien Williams, og med syv et halvt minut tilbage sendte Patrick Mahomes et missil ned ad banen, som Sammy Watkins greb og løb ind til et touchdown.

Det bragte Chiefs foran 35-17, og selv om tingene kan gå hurtigt i en NFL-kamp, virkede opgøret så godt som lukket.

Tennessee skulle score mindst tre gange, men lykkedes kun med at gøre det en enkelt gang.

Sidste sæson tabte Kansas City i AFC-finalen til de senere mestre fra Patriots, men i år får holdet altså mulighed for at gå hele vejen.

/ritzau/