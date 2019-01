Quarterback Pat Mahomes viste storspil i Kansas Citys Chiefs' første hjemmesejr i et slutspil siden 1994.

Kansas City Chiefs er klar til finalen i AFC Conference i NFL efter en sikker sejr på 31-13 over Indianapolis Colts natten til søndag dansk tid.

Hjemmeholdets quarterback Pat Mahomes spillede den altdominerende hovedrolle i kampen.

Således kastede han for 278 yards og scorede selv et touchdown i kampen.

Sejren var samtidig en stor forløsning for Kansas Citys hjemmepublikum. Det er første gang siden 1994, at holdet vinder en kamp på hjemmebane i et slutspil.

- Der var stor begejstring på holdet, tilhængerne var fantastiske, og forsvaret spillede fortræffeligt og angrebet - vi gjorde nok til at sikre sejren til sidst, siger Pat Mahomes beskedent efter kampen.

Kansas City skal i AFC-finalen møde vinderen af den anden semifinale mellem Los Angeles Chargers og New England Patriots. Den kamp spilles søndag amerikansk tid.

Vinderen af AFC-finalen kommer i Super Bowl.

/ritzau/