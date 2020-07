Hvordan skal man som vordende far bruge de allersidste timer og minutter, inden fruen nedkommer med afkommet?

De fleste ville nok bruge tiden lige dér ved sengen tæt op ad den gravide kæreste eller hustru for siden at tage imod det ene skældsord efter det andet under selve fødslen, men så er der også eneren Aaron Jones.

NFL-stjernen bragte simpelthen sin PlayStation med ind på stuen, hvor hans kæreste Crystal Molina lå, så han kunne fordrive tiden på bedst mulige vis...

Det helt surrealiste øjeblik blev naturligvis foreviget af Crystal Molina, da hun tog dette billede af ham i fuld koncentration.

Packers RB Aaron Jones brought his PS4 to the hospital to pass time while his girlfriend was in labor @brgridiron @BRGaming



(via @CrystalMolina_) pic.twitter.com/6uuTX1eZZn — Bleacher Report (@BleacherReport) July 3, 2020

»Alle hans drenge i headsettet hørte om hele fødslen,« skriver hun i forbindelse med billedet på Twitter.

Under coronapandemien har Jones slået sig sammen med folkene bag spillet Call of Duty for at rejse penge til veteraner, der leder efter arbejde, og NFL-spilleren må siges at være dedikeret.

Bare ikke til det faktum, at hans kæreste nok havde brug for, at han gav hende opmærksomhed i de timer.

Sådan er der i hvert fald flere, der har det i kommentarfelterne til historien på de sociale medier.

Aaron Jones fordrev tiden på hospitalet med at spille PlayStation. Foto: Stacy Revere Vis mere Aaron Jones fordrev tiden på hospitalet med at spille PlayStation. Foto: Stacy Revere

Her er et eksempel fra brugeren India Donna, som slet ikke kan se det sjove i indslaget, som tilsyneladende mange mænd kan:

»Mængden af mænd, der støtter op om fyren, der har taget sit spil-udstyr med på hospitalet, mens hans nærmeste anden er i fødsel... Jeg bare. Altså, det skrald, I damer skal finde jer i. Jeg er så ked af det,« skriver hun på Twitter.

Her pregnancy was smooth she was studying and when she started to dilate i got off of the game lol I treat my lady like a Queen ! — Aaron Jones (@Showtyme_33) July 3, 2020

Netop hendes kommentar har Aaron Jones reageret på.

»Hendes graviditet gik glat. Hun lå og læste, og da fødslen gik i gang, gik jeg væk fra spillet. Lol. Jeg behandler min dame som en dronning!,« skriver Aaron Jones som forsøg på at svare på tiltalen.

Headsettet forblev i øvrigt tændt, så familien kunne følge med i fødslen, skriver Molina videre.