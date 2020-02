Det er svært at tro på, at man kan hyre Jennifer Lopez og Shakira helt gratis.

Ikke desto mindre lyder de to superstjerners honorar for at performe til Super Bowls legendariske halftime show på nul kroner.

Det skriver People.com.

Helt uden fortjeneste er det dog ikke. For finalen i amerikansk fodbold, Super Bowl, er en af verdens største sportsbegivenheder, og Marc Ganis, der er leder for konsulentfirmaet Sportscorp, er ikke i tvivl om, at de to kvinder nok skal skrabe mange millioner til sig på deres optræden.

»Selv de største navne har brug for kontinuerligt at promovere sig selv. Super Bowls halftime show er uden sidestykke den største salgsfremmende optræden, en musiker kan lave.«

People.com fortæller da også, at der typisk ses et voldsomt stigende salg samt forbedrede karrieremuligheder for musikstjernerne efter deres Super Bowl-optræden, der ses af mange millioner mennesker.

Selvom National Football League (NFL) historisk set ikke betaler stjernerne for at optræde, dækker de til gengæld alle udgifter relateret til showet, hvilket inkluderer opsætning af scene, fyrværkeri og transport til Super Bowl, der dette år afholdes i Miami.

Halftime showet bliver faktisk med dansk deltagelse i år, da Jennifer Lopez har udtaget de tre dansere Nellie Bethel, Nicky Andersen og Michel Patric Sian til at være en del af sin dansetrup. Det kan du læse mere om her.

Frontfigur i Maroon 5 Adam Levine ses her under sin optræden til Super Bowls halftime show sidste år. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Frontfigur i Maroon 5 Adam Levine ses her under sin optræden til Super Bowls halftime show sidste år. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Efter Justin Timberlakes optræden ved halftime showet i 2018 oplevede han en stigning på afspilninger af sin musik på Spotify på 213 procent, og salget af de sange, han optrådte med ved showet, steg med 534 procent.

Året før oplevede Lady Gaga en endnu vildere stigning i salget af sin musik, efter hendes optræden.

Sidste års hovednavn til halftime showet var Maroon 5, og ifølge Forbes kunne de efterfølgende øge deres gennemsnitlige pris for at tage ud og optræde med 200.000 dollar svarende til 1,35 millioner kroner.

Dette års Super Bowl spilles mellem San Francisco 49’ers og Kansas City Chiefs og starter 00.30 natten til mandag. B.T. dækker Super Bowl tæt hele natten.