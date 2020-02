Han blev fanget på et kamera, og nu forklarer Jay-Z den omdiskuterede situation.

»Det var virkelig ikke et politisk statement. Undskyld,« sagde Jay-Z under et foredrag tirsdag. Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN og USA Today.

Den amerikanske rapper og hustruen Beyoncé fik stor opmærksomhed og også kritik under årets Super Bowl. For her optog et kamera, at de sad ned, da Demi Lovato sang nationalmelodien. Det samme gjorde parrets otteårige datter, Blue Ivy.

»Det var slet ikke med vilje, det skete,« forklarede rapperen, der fortalte, at det celebre par ankom til deres pladser til den store begivenhed, lige da Yolanda Adams skulle til at optræde. Jay-Z havde været med til at producere årets half-time show med Jennifer Lopez og Shakira, og derfor tog han med det samme arbejdshandskerne på.

»Mens vi sad der, snakkede vi om den (Yolanda Adams', red.) optræden. Lige efter det kommer Demi ud, og vi snakkede om, hvor smuk hun så ud, hvordan hun lød, og alt det hun går igennem i sit liv, at hun stadig står på scenen...vi er så stolte af hende,« fortæller Jay-Z om Demi Lovato, der i flere år har kæmpet med blandt andet et stofmisbrug.

Under sangen tænkte han slet ikke over, hvordan det så ud, at de alle tre blev siddende, mens alle andre rejste sig.

Det var først bagefter, det gik op for ham, og han slog flere gange fast, at det var et uheld, og at 'de ikke ville sætte deres datter i den situation'.

»Det skete bare. Vi lavede den højeste lyd. Vi behøvede ikke en stille protest. Når du kigger på scenen, og de artister vi valgte: man kunne se en colombianer (Shakira, red.) og en fra Puerto Rico (Jennifer Lopez, red.),« forklarede rapperen om årets halftime-show, der har fået stor opmærksomhed.

Efterfølgende var det ikke kun de to sangerinder, der tog overskrifter.

Undervejs havde Jennifer Lopez nemlig sin 11-årige datter Emme Maribel Müñiz på scenen, der i den grad også vidste, hvordan man skråler igennem.

Mens mange kendte har været ude for at hylde showet, har det også fået kritik, da der blandt andet blev twerket fra scenen, og flere har efterfølgende udtrykt, at de mener, det er et skridt tilbage i forhold til #MeToo. Det kan du læse mere om her.

Ved årets Super Bowl endte Kansas City Chiefs med sejren efter et flot comeback i fjerde quarter. De vandt 31-20 over San Francisco 49ers. Sejren var deres første Super Bowl-triumf i 50 år.