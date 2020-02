Det var et øjeblik, der efter Super Bowl stjal overskrifter.

Med på scenen havde Jennifer Lopez sin blot 11-årige datter Emme, og under et besøg hos Jimmy Fallon i 'The Tonight Show' satte den 50-årige sangerinde ord på det store øjeblik.

»Hun blev ikke nervøs. Hun har performance-genet. Hun lader sig ikke påvirke af, hvor stort det er. Det er sådan, du skal gøre, når du er deroppe. Du skal kontrollere det. Hun har det gen, at hun har det behageligt deroppe,« sagde Jennifer Lopez med et stort smil.

»Hun glæder sig, men på en sød måde. Jeg ville ønske, jeg havde det mere som hende, at jeg ikke tænkte på alle de ting, der kunne gå galt, og som gør en nervøs, men hun hygger sig med det. Jeg ville aldrig få hende til det, hvis hun ikke havde det godt med det. Hun var glad for at skulle det,« lød det fra den 50-årige stjerne.

Den kvikke seer bemærkede, at det ikke udelukkende var J.Los egne hit, der blev optrådt med.

For da Emme var på scenen, sang den 11-årige pige pludselig linjen 'Born in the USA', mens hendes mor kom gående i en stor kåbe, der symboliserede det amerikanske flag på ydersiden og med Puerto Ricos flag på indersiden.

En sang, som legenden Bruce Springsteen står bag, og derfor krævede det også tilladelse fra netop ham at synge den.

»Han ringede efter Super Bowl og sagde 'I piger kan virkelig synge og danse',« sagde Jennifer Lopez med et stort grin, inden hun satte flere ord på, hvad hun og legenden talte om.

»Han sagde, at han elskede at høre det. Han sagde, at han og hans kone Patty elskede at høre sangen. Han sagde 'det fyldte vores hjerter med glæde', og han var meget glad. Det var fantastisk,« sagde Jennifer Lopez, der delte scenen og rampelyset med Shakira.

Kansas City Chiefs endte med sejren ved årets Super Bowl efter et flot comeback i fjerde quarter. De vandt 31-20 over San Francisco 49ers. Sejren var deres første Super Bowl-triumf i 50 år.

Årets halftime-show har fået en del opmærksomhed. Nogle stjerner hyldede det, mens andre syntes, det var for meget.

