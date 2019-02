Fredag indgik Colin Kaepernick et forlig med den amerikanske fodboldliga NFL, der angiveligt betød, at den 31-årige quarterback kunne hæve i omegnen af en halv milliard kroner.

Nu fortæller hans advokat, Mark Geragos, på CNN, at den kontroversielle quaterback meget vel kan være at finde i den bedste amerikanske fodboldliga, NFL, inden længe.

»Jeg tror, at I inden for to uger vil se nogen vil træde i kraft. Og jeg tror, det bliver enten Carolina Panthers eller Bob Kraft (ejer af New England Patriots, red.). Det ville ikke overraske mig, hvis de turde tage chancen,« siger Mark Geragos.

Skriver Colin Kaepernick under på en kontrakt med en NFL-klub, vil han altså igen få mulighed for at spille i den liga, hvor han ikke har optrådt siden 2016-sæsonen.

Colin Kaepernick på knæ under nationalsangen. Foto: JOHN G MABANGLO Vis mere Colin Kaepernick på knæ under nationalsangen. Foto: JOHN G MABANGLO

Dengang gjorde han sig bemærket, da han satte sig på ét knæ under nationalsangen for at sætte fokus på de, der arbejder i militæret, raceuligheden og forskelsbehandlingen i retssystemet.

Det politiske budskab faldt ikke i god jord hos hans tidligere arbejdsgiver San Fransisco 49'ers. Selvom han havde ført klubben i Super Bowl, fik han pænt at vide, at klubben ville se en anden vej til den næste sæson, hvorfor han selv sagde sin kontrakt op.

»Efter at have opsagt sin kontrakt i San Fransisco 49'ers var de eneste, der snakkede med Kaepernick, Seattle (Seahawks, red.). Det var bare en af de frustrationer han havde. Så kom præsidenten (Donald Trump, red.) og pustede til ilden - og så var resten af klubberne pludselige nogen kujoner,« siger Mark Geragos.

Colin Kaepernick indgik efter at have forladt NFL et stort samarbejde med Nike. Sammen lavede de en reklame, der fik hele verdenen til at tale om både Kaepernick og Nike. Donald Trump reagerede igen ved at sige, at Nike ville komme i store problemer, som følge af reklamen.