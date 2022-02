'Et show af episke proportioner har gjort dette års Super Bowl til en af ​​de mest mindeværdige i historien.'

Sådan skriver en af de utallige brugere på Twitter, der lovpriser dette års Half Time show, hvor de sociale medier kogte over, efter hiphop-legenderne Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent og det lidt mere aktuelle stjerneskud Kendrick Lamar optrådte til det storslåede show.

'For mig var det største og bedst anlagte show nogensinde,' lyder det fra anden bruger, der i sin alder af 39 år beskriver, hvordan han blev sendt tilbage til sine teenageår i 90erne og start 00erne, hvor de efterhånden aldrende rappere havde deres storhedstid.

Men til trods for de mange roser til showet var det ét bestemt øjeblik, der endte med at stjæle al opmærksomheden. Den episode kan du se i videoen øverst i artiklen.

Stjernerapperen Eminem stod bag et af de mere kontroversielle øjeblikke i nattens Super Bowl, da han knælede under sin optræden ved det ikoniske pauseshow. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Stjernerapperen Eminem stod bag et af de mere kontroversielle øjeblikke i nattens Super Bowl, da han knælede under sin optræden ved det ikoniske pauseshow. Foto: MARIO ANZUONI

Da Eminem indtog scenen, sluttede han sin optræden med nummeret 'Lose Yourself' ved at knæle og placere sit ansigt i sin hånd. En episode, som han ifølge mediet Puck blev frarådet af at gøre af NFL, der dog endnu ikke kommenteret episoden.

Den symbolske gestus med at knæle er en protest mod racisme, som er opstået efter den amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick gjorde det i 2016.



Colin Kaepernick knælede under den amerikanske nationalsang før en kamp 1. september 2016 for at fremhæve den manglende opmærksomhed på spørgsmålene om raceulighed og politibrutalitet i USA. Colin Kaepernick har ikke spillet i NFL siden 2016, da han ikke har kunnet få en kontrakt hos nogen hold, siden han begyndte sin protest.

Det stort anlagte show blev udført midt på banen i en række af hvide bygninger, der skulle give en fornemmelse af at være ud i bylivet i Los Angeles, hvor Super Bowl blev spillet i år.

Foto: VALERIE MACON Vis mere Foto: VALERIE MACON

Udover Eminens Oscarvindende sang 'Lose Yourself,' spillede de legendariske rappers alle deres helt store hits.

Snoop Dogg fyrede op under publikummet ved at starte showet med hittet 'The Next Episode' og det var den selvsamme 50-årige rapper, der lukkede showet sammen med Los Angeles-rapperen og hitproduceren Dr. Dre med nummeret 'Still D.R.E.'