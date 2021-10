En gammel video fra 2019 skaber lige nu voldsom forargelse i USA og har allerede kostet en træner bag øvelsen jobbet.

Videoen fra en træningssession i amerikansk fodbold er dukket op på de sociale medier og viser en sekvens, hvor øvelsen 'machine gun' bliver praktiseret.

En ung spiller fra El Cerrito High bliver her igen og igen tacklet voldsomt af to andre samtidigt (se videoen nederst i artiklen), og det ser ikke behageligt ud for den unge dreng i midten.

Ledelsen i distriktet har allerede fyret assistenttræneren, som stod for øvelsen, og nu er cheftræneren Jacob Rincon også sendt på ufrivillig orlov, så længe sagen bliver undersøgt. Jacob Rincon var ifølge NBC ikke til stede, da øvelsen blev praktiseret.

»Vi vil ikke tolerere noget, der udsætter vores børn for fare. Den viste øvelse er uacceptabel,« skriver West Contra Costa Unified School District i en meddelelse.

Øvelsen har også givet grund til bekymring på lægeligt niveau.

»Hver gang, du bliver ramt gentagne gange, og din krop falder ned, er der risiko for, at der opstår kroniske, traumatiske problemer, så du får risiko for hjernerystelse og hovedskader,« siger børnelæge Dr. Nirav Pandya.

En af dem, der har reageret på Twitter, er den tidligere NFL-træner Jim Mora.

»Det er for langt ude. Helt forfærdeligt. Hvem kan nogensinde retfærdiggøre det her? Hvis en træner lærer sine spillere det her, er han ikke én, du nogensinde burde have i nærheden af dine børn. Horribelt,« skriver han.